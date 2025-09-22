Capturan a supuesto asaltante que colocaba trampas con púas en la carretera; vecinos lo colgaron de un árbol

Vecinos de Santa Lucía Los Ocotes, Sanarate, El Progreso, capturaron y colgaron de un árbol a un hombre al que señalan de provocar asaltos a motoristas mediante un método violento: colocar alambres con púas en la carretera para hacerlos caer y luego despojarlos de sus pertenencias.

El señalado, identificado como Aroldo “N”, de 26 años, fue encontrado atado de pies y manos, suspendido del tronco de un árbol y con visibles señales de haber sido golpeado.

La Policía Nacional Civil (PNC) fue alertada de lo ocurrido y, tras entablar diálogo con los pobladores, logró que el hombre fuera entregado a los Bomberos Municipales Departamentales, quienes lo trasladaron a un centro asistencial.

Según versiones de los vecinos, el detenido habría sido sorprendido mientras intentaba colocar nuevamente un alambre con púas a lo ancho del camino que conecta varias comunidades rurales del municipio.

Se presume que utilizaba este mecanismo para hacer caer a sus víctimas, especialmente motoristas, quienes luego eran despojados de dinero, celulares y otros objetos personales.

Fuentes policiales indicaron que, tras recibir atención médica, el sujeto fue puesto a disposición de un juzgado, mientras se investigan los hechos. Las autoridades no descartan que haya más personas involucradas en este tipo de ataques.

Este tipo de agresiones ha generado preocupación entre los vecinos del área, quienes aseguran que ya se habían reportado otros incidentes similares en los últimos meses. “No es la primera vez que pasa. Aquí ya varios motoristas se han accidentado por esos alambres, y nadie respondía”, expresó un residente que pidió el anonimato.

La PNC recordó que ningún ciudadano debe tomarse la justicia por mano propia y exhortó a denunciar cualquier hecho delictivo por las vías legales.

