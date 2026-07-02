Capturan a supuesto prestamista colombiano por exigir cuotas bajo amenazas e intentar sobornar a la PNC

Justicia

Capturan a supuesto prestamista colombiano por exigir cuotas bajo amenazas e intentar sobornar a la PNC

En San Marcos fue detenido un colombiano señalado de exigir, bajo amenazas, el pago de un préstamo denominado “gota a gota”.

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NICOLÁS N, PRESTAMISTA COLOMBIANO. SAN MARCOS

Nicolás “N”, supuesto prestamista colombiano , es capturado en San Marcos. (Foto Prensa Libre: PNC)

El colombiano Nicolás “N”, de 24 años, fue capturado por agentes de la Comisaría 42 de la Policía Nacional Civil (PNC) en la zona 3 de San Marcos, informó la institución este jueves 2 de julio.

Según el informe policial, el detenido fue sorprendido cuando, bajo amenazas, exigía el pago de cuotas de préstamos denominados “gota a gota”.

“Esta persona, para evitar su consignación, intentó sobornar a los agentes con Q1 mil 300”, afirmó la PNC.

Un caso similar ocurrió en Huehuetenango en agosto del 2025, cuando la PNC informó de que una presunta cobradora de préstamos “gota a gota” fue capturada en la terminal de autobuses de la zona 5 de la cabecera departamental.

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La institución añadió que la detención se efectuó luego de que la mujer fuera denunciada y retenida por un grupo de personas que la sindicaban de ofrecer y cobrar préstamos bajo amenazas de muerte.

Tras dialogar con los denunciantes, la sospechosa fue entregada a los agentes, quienes la pusieron de inmediato a disposición de un juzgado.

Para leer más: Los Caradura y la MS: préstamos, tres ataques armados y la muerte de jefes de plaza

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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