Capturan a tres presuntos asaltabuses tras ataque a pasajeros y herir a un hombre en Escuintla

Tres presuntos asaltabuses fueron capturados este jueves 26 de marzo en Escuintla tras una persecución policial, luego de que asaltaran a pasajeros de un autobús extraurbano y dejaran a un hombre herido de bala, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

El hecho ocurrió cuando ciudadanos alertaron a la PNC sobre el atraco, lo que permitió que agentes de la comisaría local se movilizaran en busca de la unidad que se dirigía de Escuintla a Sacatepéquez.

Según el informe policial, los sospechosos fueron identificados como Josué “T”, de 23 años; Carlos “R”, de 34, alias “Pepa”; y Rudy “A”, de 28. Al verse descubiertos, descendieron del autobús, dispararon contra los agentes y huyeron hacia cañaverales de una finca cercana, donde fueron perseguidos y capturados.

Durante el operativo, las autoridades les decomisaron dos pistolas que portaban de manera ilegal —una de ellas robada el 16 de febrero en Escuintla—, así como 10 celulares, billeteras, documentos y otras pertenencias de las víctimas.

En el ataque, un pasajero de aproximadamente 67 años resultó herido de bala y fue trasladado a un centro asistencial.

La Policía informó que Carlos “R” tiene antecedentes por encubrimiento propio y robo, del 2018 y 2022, mientras que Rudy “A” registra uno por posesión de droga para el consumo, del 2025.

Las autoridades indicaron que los operativos de seguridad se han incrementado en el departamento de Escuintla como parte de la Operación Centinela. Asimismo, la PNC recordó que mantiene habilitados los números 110 y 1561 para denuncias confidenciales.