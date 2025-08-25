Capturan en Chimaltenango a “La Queen”, sindicada de extorsionar a comerciantes en nombre de una pandilla

Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capturaron a Nancy “N”, de 24 años, presunta integrante de la Mara Salvatrucha, sindicada de exacciones intimidatorias en forma continua y asociación ilícita.

La detención se llevó a cabo en la zona 7 de la cabecera departamental, en cumplimiento de una orden judicial emitida el 24 de abril del presente año.

De acuerdo con el informe policial, Nancy “N” habría participado en actividades relacionadas con la recaudación de dinero producto de extorsiones a comerciantes del área.

Según las investigaciones, pertenecía a la clica Locos Centrales y fungía como colaboradora activa de esa estructura delictiva.

Durante el operativo, los investigadores detallaron que la capturada operaba bajo el alias “La Queen”, nombre con el que presuntamente era identificada dentro del grupo.

Su función consistía en exigir pagos ilegales a negocios locales mediante amenazas, con el objetivo de mantener el control territorial en sectores estratégicos de Chimaltenango.

Las autoridades señalaron que, tras varias semanas de seguimiento, se logró ubicar a la sindicada en un inmueble utilizado como punto de contacto entre los extorsionistas y sus víctimas. En el lugar no se reportaron enfrentamientos ni resistencia a la aprehensión.

La detenida fue trasladada al Juzgado correspondiente, donde deberá responder por los delitos imputados.

El Ministerio Público continúa con la investigación para determinar si existen más personas vinculadas a la estructura criminal en esa región.

La Policía Nacional Civil reiteró su compromiso con el combate a las extorsiones y a las estructuras pandilleras, y llamó a la ciudadanía a denunciar de forma confidencial cualquier hecho ilícito que afecte su seguridad.

