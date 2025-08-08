Capturan en Guatemala a uno de los cien más buscados de El Salvador y desarticulan células de pandillas

La Fiscalía contra el Delito de Extorsión capturó en Guatemala a uno de los cien más buscados de El Salvador, durante un operativo en el que también fueron detenidos ocho cabecillas de pandillas y se decomisaron armas, drogas y dinero en efectivo, informaron este viernes 8 de agosto el Ministerio Público (MP)

El operativo fue encabezado por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión y, según los fiscales, dejó resultados relevantes, entre ellos la captura de un objetivo primario incluido en la lista de los cien más buscados de El Salvador: Bladimir Ernesto Pérez Ramos, quien fue expulsado del país.

Además, se coordinó la aprehensión de cuatro cabecillas de la clica Vatos Locos, de la pandilla Mara Salvatrucha, y de cuatro integrantes de la clica Solo para Locos, del Barrio 18.

En el operativo se incautaron cuatro armas de fuego, cinco cargadores, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, 117 bolsas con marihuana, ocho colmillos con cocaína y dos cuadernos con anotaciones sobre cobros extorsivos.

También se coordinó con la Procuraduría General de la Nación el rescate y resguardo de un niño de 7 años.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

