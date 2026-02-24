Capturan en Jutiapa al extraditable número 13 del 2026, requerido por dos cargos de violación en Estados Unidos

Justicia

La Policía capturó en Jutiapa a un hombre requerido para extradición hacia Estados Unidos por dos cargos de violación; es el extraditable número 13 detenido en el 2026.

Hugo “S” es trasladado por investigadores tras su captura en la zona 3 de Jutiapa, con fines de extradición hacia Estados Unidos por dos cargos de violación. (Foto Prensa Libre: PNC)

Investigadores de la Sección de Investigación de Delitos Económicos y Financieros de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capturaron este martes 24 de febrero en el barrio Alegre, zona 3 de Jutiapa, a Hugo “S”, de 50 años, quien es requerido para extradición hacia Estados Unidos por dos cargos de violación.

La aprehensión se efectuó en cumplimiento de una orden con fines de extradición emitida por las autoridades correspondientes.

Hugo “S” fue puesto a disposición de los órganos jurisdiccionales para continuar con el proceso legal establecido en estos casos.

Con esta detención suman 13 los extraditables capturados en el 2026. De ese total, ocho están vinculados con delitos relacionados con narcotráfico y cinco con otros ilícitos, entre ellos los señalados en esta investigación.

Las autoridades no brindaron más detalles sobre los hechos por los cuales es requerido en Estados Unidos.

El procedimiento forma parte de las acciones coordinadas entre instituciones de seguridad para dar cumplimiento a órdenes internacionales de captura.

El caso seguirá el trámite judicial correspondiente, conforme a la legislación nacional y los convenios vigentes en materia de extradición.

