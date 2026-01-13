Capturan en Mixco a pareja de “El Smoking”, uno de los pandilleros fugados de Fraijanes 2

Esther “L”, de 37 años, conviviente de Rudy Augusto Ortiz Morales, alias “El Smoking”, uno de los reos fugados de la cárcel Fraijanes 2, fue capturada en un operativo conjunto de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) en la zona 8 de Mixco, Guatemala.

La diligencia fue ejecutada por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic), en coordinación con fiscales del MP, en una vivienda ubicada en residenciales Pradera Las Flores, Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco. Según las autoridades, la captura forma parte del seguimiento a las investigaciones relacionadas con la fuga masiva de reos registrada en el 2023 en la cárcel de Fraijanes 2.

Esther “L” es señalada de estar vinculada a la estructura delictiva del Barrio 18 y tenía vigentes cuatro órdenes de captura. Estas fueron emitidas por un juzgado de Guatemala los días 21 de septiembre del 2022 y 25 de septiembre del 2023.

Los delitos que se le atribuyen son exacciones intimidatorias, asociación ilícita, uso ilegítimo de documentos de identidad, encubrimiento propio, portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas, y lavado de dinero u otros activos.

La aprehensión se produjo en el marco de las acciones que el Ministerio de Gobernación ha anunciado para desarticular estructuras criminales y localizar a los responsables de hechos de alto impacto. De acuerdo con la PNC, el caso de Esther “L” está directamente vinculado a Rudy Augusto Ortiz Morales, considerado uno de los cabecillas del Barrio 18, quien se fugó junto a otros 19 pandilleros de Fraijanes 2.

El operativo en Mixco se realizó sin incidentes y bajo estrictas medidas de seguridad. Las autoridades indicaron que la detenida será puesta a disposición del órgano judicial correspondiente para continuar con el proceso penal en su contra.

Desde la fuga ocurrida en el 2025, seis de los 20 reos evadidos han sido recapturados y uno fue localizado fallecido. La PNC reiteró que los operativos continúan en distintos puntos del país con el objetivo de ubicar a los restantes prófugos y a personas que hayan colaborado en su evasión o encubrimiento.

Capturada conviviente del “Smoking” Terrorista fugado de Fraijanes II



Tiene 4 órdenes de captura por 6 delitos #SeguridadConTransparencia #ProtegerYServir pic.twitter.com/XCqWucqUDv — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 13, 2026

🚨 #Urgente🚨



Capturan a conviviente del “Smoking” Terrorista fugado de Fraijanes II



Tiene 4 órdenes de captura por 6 delitos



Investigadores de la #DEIC Delitos Contra la Vida y fiscales allanaron un inmueble ubicado en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco, pic.twitter.com/kpEq9dGd7m — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 13, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

