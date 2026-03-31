Justicia
Capturan en Mixco a presunto integrante del Barrio 18, hermano de fugado de Fraijanes 2
Un hombre con alerta roja internacional y órdenes de captura por delitos graves fue capturado en Mixco durante un operativo policial.
Agentes de la comisaría 16 trasladan al presunto pandillero Kilder “R”, hermano de alias “El Inquieto”, luego de su captura en Mixco. (Foto Prensa Libre: PNC)
El presunto pandillero Kilder “R”, de 37 años, fue recapturado este martes 31 de marzo por agentes de la comisaría 16 en el bulevar principal de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco, en cumplimiento a dos órdenes de captura por delitos graves, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con la PNC, el detenido es sindicado de evasión, asociación ilícita, asesinato y asesinato en grado de tentativa.
La captura se efectuó durante un operativo, cuando Kilder “R”, viajaba en una camioneta. En el momento de su aprehensión portaba una pistola con dos cargadores y 33 municiones, con licencia de portación.
Las autoridades indicaron que el hombre tiene alerta roja internacional y dos órdenes de captura vigentes por los delitos mencionados.
Además, se confirmó que es hermano de Kevin Amilear Ramos Aguilar, alias "El Inquieto y/o El Travieso", uno de los 20 fugados de la cárcel Fraijanes 2
#Recapturan a peligroso terrorista del Barrio 18, prófugo de la justicia por asesinato y evasión— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) March 31, 2026
Detenido es hermano de "El Travieso y/o Inquieto " #SeguridadConTransparencia#ProtegerYServir pic.twitter.com/wY7Hqbtk7j