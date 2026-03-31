Capturan en Mixco a presunto integrante del Barrio 18, hermano de fugado de Fraijanes 2

El presunto pandillero Kilder “R”, de 37 años, fue recapturado este martes 31 de marzo por agentes de la comisaría 16 en el bulevar principal de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco, en cumplimiento a dos órdenes de captura por delitos graves, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con la PNC, el detenido es sindicado de evasión, asociación ilícita, asesinato y asesinato en grado de tentativa.

La captura se efectuó durante un operativo, cuando Kilder “R”, viajaba en una camioneta. En el momento de su aprehensión portaba una pistola con dos cargadores y 33 municiones, con licencia de portación.

Las autoridades indicaron que el hombre tiene alerta roja internacional y dos órdenes de captura vigentes por los delitos mencionados.

Además, se confirmó que es hermano de Kevin Amilear Ramos Aguilar, alias "El Inquieto y/o El Travieso", uno de los 20 fugados de la cárcel Fraijanes 2