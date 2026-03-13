Capturan en Mixco al “Nene”, sospechoso del asesinato de tatuador en Ciudad San Cristóbal

Justicia

Capturan en Mixco al “Nene”, sospechoso del asesinato de tatuador en Ciudad San Cristóbal

Investigadores de la DEIC capturaron a alias “el Nene”, presunto integrante de la mara Salvatrucha, señalado de haber participado en el asesinato de un tatuador ocurrido en Ciudad San Cristóbal.

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 Investigadores de la DEIC trasladan a Otto “B”, alias “El Nene”, detenido por su presunta participación en el asesinato de un tatuador ocurrido en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco. (Foto Prensa Libre: PNC)

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capturaron este viernes 13 de diciembre a Otto “B”, de 30 años, alias “El Nene”, señalado de participar en el asesinato de un tatuador ocurrido en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el sospechoso fue detenido durante un operativo efectuado en la calzada Mateo Flores, zona 3 de Mixco. Según las pesquisas, el hombre utilizaba ropa formal para pasar desapercibido mientras permanecía prófugo.

De acuerdo con la investigación policial, alias “El Nene”, es señalado del asesinato de José Nery Colocho Benavides, de 24 años, ocurrido el 9 de diciembre de 2025 dentro de un estudio de tatuajes situado en la 7a. avenida y 3a. calle de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco.

Las autoridades indicaron que la captura se efectuó en seguimiento a ese caso y a investigaciones relacionadas con narcomenudeo en sectores de Ciudad San Cristóbal, así como en zonas 1 y 11 de Mixco y en Chinautla. El detenido también es investigado por otros hechos de asesinato y por extorsiones.

Registros policiales detallan que el sospechoso cuenta con antecedentes. El 1 de octubre del año pasado fue detenido por asesinato en grado de tentativa.

Además, el 10 de septiembre fue capturado junto a otros tres presuntos pandilleros, entre ellos dos hondureños, durante allanamientos en los que las autoridades incautaron teléfonos celulares, armas de fuego, municiones y marihuana.

El ataque

Un hombre murió a balazos el 9 de diciembre de 2025 dentro de un estudio de tatuajes situado en la 7a. avenida y 3a. calle de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco.

Bomberos Voluntarios informaron que, al ingresar al local, encontraron a una persona herida de bala tendida en el suelo. Tras evaluarla, confirmaron que había fallecido.

El ataque ocurrió mientras atendía a un cliente. Un hombre armado ingresó al establecimiento y le disparó. En el lugar quedaron guantes y material de trabajo.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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