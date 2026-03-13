Capturan en Mixco al “Nene”, sospechoso del asesinato de tatuador en Ciudad San Cristóbal

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capturaron este viernes 13 de diciembre a Otto “B”, de 30 años, alias “El Nene”, señalado de participar en el asesinato de un tatuador ocurrido en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el sospechoso fue detenido durante un operativo efectuado en la calzada Mateo Flores, zona 3 de Mixco. Según las pesquisas, el hombre utilizaba ropa formal para pasar desapercibido mientras permanecía prófugo.

De acuerdo con la investigación policial, alias “El Nene”, es señalado del asesinato de José Nery Colocho Benavides, de 24 años, ocurrido el 9 de diciembre de 2025 dentro de un estudio de tatuajes situado en la 7a. avenida y 3a. calle de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco.

Las autoridades indicaron que la captura se efectuó en seguimiento a ese caso y a investigaciones relacionadas con narcomenudeo en sectores de Ciudad San Cristóbal, así como en zonas 1 y 11 de Mixco y en Chinautla. El detenido también es investigado por otros hechos de asesinato y por extorsiones.

Registros policiales detallan que el sospechoso cuenta con antecedentes. El 1 de octubre del año pasado fue detenido por asesinato en grado de tentativa.

Además, el 10 de septiembre fue capturado junto a otros tres presuntos pandilleros, entre ellos dos hondureños, durante allanamientos en los que las autoridades incautaron teléfonos celulares, armas de fuego, municiones y marihuana.

El ataque

Un hombre murió a balazos el 9 de diciembre de 2025 dentro de un estudio de tatuajes situado en la 7a. avenida y 3a. calle de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco.

Bomberos Voluntarios informaron que, al ingresar al local, encontraron a una persona herida de bala tendida en el suelo. Tras evaluarla, confirmaron que había fallecido.

El ataque ocurrió mientras atendía a un cliente. Un hombre armado ingresó al establecimiento y le disparó. En el lugar quedaron guantes y material de trabajo.

#Recapturan al “Nene”, asesino de la mara salvatrucha presunto responsable de crimen de tatuador pic.twitter.com/x5GkBescd5 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) March 13, 2026

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