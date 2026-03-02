Capturan en Momostenango a presunto implicado en robos a negocios con cajas bancarias

La Policía capturó en Momostenango, Totonicapán, a un hombre de 27 años señalado de participar en dos robos a negocios con cajas bancarias, donde fueron sustraídos Q60,400 bajo amenazas con arma de fuego, informó este lunes 2 de marzo la Policía Nacional Civil.

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público, capturaron a Wilson “N”, de 27 años, durante un allanamiento efectuado en la aldea Tunayac, Momostenango, Totonicapán.

El detenido es requerido por un juzgado local por el delito de robo agravado, según informaron las autoridades.

De acuerdo con la investigación, la aprehensión se efectuó en seguimiento de dos robos cometidos el 11 y 12 de febrero en negocios donde funcionan cajas bancarias en Totonicapán. En ambos casos, bajo amenazas y con arma de fuego, fueron sustraídos Q60,400.

Durante la diligencia, las autoridades localizaron un picop, dos pistolas y otros indicios que servirán para fortalecer la investigación.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

