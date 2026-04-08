Capturan en Quetzaltenango a cuatro agentes de la PNC señalados de robar Q1 millón

Cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron capturados el miércoles 8 de abril en Quetzaltenango, señalados de haber robado Q1 millón a una persona que presentó la denuncia ante el Ministerio Público (MP).

Los detenidos fueron identificados como Erick M., Byron P., Jacqueline V. y Fernando G., todos integrantes de la División de Fuerzas Especiales (FEP) de la PNC, según informaron fuentes oficiales.

De acuerdo con la investigación, los agentes habrían despojado del dinero a la víctima el 23 de marzo de este año. El caso es investigado como robo agravado.

La Fiscalía de Distrito de Quetzaltenango, en coordinación con la Fiscalía Regional VIII Occidente y con apoyo de la FEP, desarrolla diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia como parte del proceso.

Durante los operativos, las autoridades también incautaron un “colmillo” con presunta cocaína.

El MP indicó que las diligencias continúan para fortalecer la investigación y determinar la posible participación de otras personas en el hecho.

Allanamientos en seguimiento a un caso de robo agravado 🚨



La Fiscalía de Distrito de Quetzaltenango en coordinación con la Fiscalía Regional VIII Occidente y con acompañamiento de la División de Fuerzas Especiales (FEP) de la Policía Nacional Civil dirige diligencias de… pic.twitter.com/vNiVAPFdaV — MP de Guatemala (@MPguatemala) April 8, 2026

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