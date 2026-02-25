Capturan a presunto cabecilla de estructura que despoja propiedades en el occidente

Juan “G”, de 49 años, fue capturado este miércoles 25 de febrero en la colonia Pedregal 1, zona 6 de Retalhuleu, pues registra más de 10 órdenes de aprehensión por distintos delitos. El Ministerio Público (MP) lo señala de integrar una estructura dedicada al despojo de bienes inmuebles en el occidente del país.

Según las autoridades, el detenido tenía 10 órdenes de captura por rebeldía, dos por falsedad ideológica, dos por casos especiales de estafa, tres por uso de documentos falsificados y tres por estafa propia y encubrimiento propio, todas del 2025. Es requerido por juzgados de Quetzaltenango y Retalhuleu.

La captura fue efectuada por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con la Dirección General de Investigación Criminal (Digici) y la Fiscalía de Distrito de San Marcos.

La Fiscal regional de la Región VIII Occidente indicó que el señalado se encontraba prófugo de la justicia.

El MP señaló que el detenido es sindicado de dirigir una estructura criminal que despoja de bienes inmuebles en el occidente del país, integrada también por algunos notarios de la región.

De acuerdo con el MP, los casos se iniciaron en distintos años por denuncias de los afectados.