Capturan en San Juan Alotenango a sospechosos de atacar garita de seguridad y matar a un guardia

Dos hombres fueron capturados este martes 28 de octubre por su presunta participación en un ataque armado contra una garita de seguridad en una residencial del cantón Joya Chopén, en San Juan Alotenango, hecho que dejó un guardia muerto y otro herido.

Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC) infirmó que las capturas se dieron en la 4a. avenida y 3a. calle del cantón Chopén,.en seguimiento inmediato al ataque armado en un residencial del km 82 de la Ruta Nacional 14.

Investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) y agentes del Grupo de Reacción Inmediata Lobos (Gril) aprehendieron a Lester “R”, de 25 años, y a Kefri “M”, de 23, durante un operativo coordinado como parte del seguimiento al caso.

La agresión ocurrió la noche del lunes y, según las autoridades, desde ese momento se activaron los protocolos de investigación que permitieron individualizar a los sospechosos y montar el dispositivo para su captura.

Durante la detención, los agentes incautaron una pistola marca HS, que había sido robada al guardia fallecido durante el ataque, así como una motocicleta con placas M-386LFK, registrada a nombre de una tercera persona, quien ahora también es objeto de investigación.

Lester “R” fue detenido previamente el 2 de julio de 2021 por la PNC, en el mismo municipio, por posesión de drogas para el consumo.

De acuerdo con el informe policial, ambos capturados formarían parte de una banda que se dedica al robo y la extorsión en varios municipios del departamento de Sacatepéquez.

