Capturan en Villa Nueva a “La Gorda”, señalada de extorsionar a empresa

Justicia

Capturan en Villa Nueva a “La Gorda”, señalada de extorsionar a empresa

Una mujer con tres órdenes de captura fue aprehendida en Bárcenas, Villa Nueva.

|

time-clock

Astrid "N" es capturada por supuestamente cometer extorsiones. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este miércoles 7 de enero sobre la captura de una mujer señalada de cometer extorsiones.

Añadió que investigadores localizaron y detuvieron a una mujer con tres órdenes de aprehensión por ese delito.

La diligencia se efectuó en la zona 3 de Bárcenas, Villa Nueva. Se trata de Astrid “N”, de 31 años, alias La Gorda.

Según la PNC, la capturada es colaboradora de la pandilla del Barrio 18.

EN ESTE MOMENTO

vista aérea de minera Cerro Blanco ahora Era Dorada

Minera extranjera recibe licencia de construcción en el proyecto Era Dorada, antes Cerro Blanco, en Jutiapa

Right

Alianza con grupo vinculado al MP habría afectado a Estuardo Gálvez en las elecciones para la postuladora del TSE, según experta

Right

La mujer era requerida por juzgados de Petén, Guatemala y Chimaltenango por casos relacionados con extorsión. Las órdenes fueron emitidas en abril, octubre y noviembre del 2025.

La PNC afirmó que alias La Gorda es investigada por el supuesto cobro de extorsiones a una empresa distribuidora de bebidas gaseosas. El caso sigue bajo investigación para dar con más implicados.

Para leer más: Extorsión modifica logística de la industria alimentaria en Guatemala

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Extorsiones a comerciantes Extorsiones en Guatemala Villa Nueva 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS