Justicia
Capturan en Villa Nueva a “La Gorda”, señalada de extorsionar a empresa
Una mujer con tres órdenes de captura fue aprehendida en Bárcenas, Villa Nueva.
Astrid "N" es capturada por supuestamente cometer extorsiones. (Foto Prensa Libre: PNC)
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este miércoles 7 de enero sobre la captura de una mujer señalada de cometer extorsiones.
Añadió que investigadores localizaron y detuvieron a una mujer con tres órdenes de aprehensión por ese delito.
La diligencia se efectuó en la zona 3 de Bárcenas, Villa Nueva. Se trata de Astrid “N”, de 31 años, alias La Gorda.
Según la PNC, la capturada es colaboradora de la pandilla del Barrio 18.
La mujer era requerida por juzgados de Petén, Guatemala y Chimaltenango por casos relacionados con extorsión. Las órdenes fueron emitidas en abril, octubre y noviembre del 2025.
La PNC afirmó que alias La Gorda es investigada por el supuesto cobro de extorsiones a una empresa distribuidora de bebidas gaseosas. El caso sigue bajo investigación para dar con más implicados.
