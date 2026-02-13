Carlos Ovidio Acevedo seguirá en prisión por arrollar a motociclista; juez niega medidas sustitutivas

El juez Maximino Morales, del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, resolvió este viernes 13 de febrero sin lugar la solicitud presentada por la defensa de Carlos Ovidio Acevedo Morales, con la que se buscaba que se le otorgaran medidas sustitutivas.

Acevedo es señalado del delito de homicidio en grado de tentativa, por haber atropellado en repetidas ocasiones a Larkin Morales, quien conducía una motocicleta, en un hecho ocurrido en septiembre del 2025 en la zona 9 capitalina. A causa de ese incidente, la víctima perdió una pierna.

Durante la audiencia de etapa intermedia, que empezó el pasado jueves, el abogado defensor solicitó que se modificara la acusación por un delito menos grave y que su patrocinado fuera trasladado del preventivo de la zona 18 hacia la cárcel de Mariscal Zavala. Sin embargo, el juzgador determinó que no existía ninguna circunstancia que motivara el traslado ni el cambio de delito.

El Ministerio Público se opuso a las solicitudes planteadas por la defensa de Acevedo.

Según explicó el juez, las imágenes captadas por cámaras de seguridad documentan el momento en que el vehículo conducido por Acevedo arrolló a Morales, cuando este se encontraba detenido frente a un semáforo en rojo, a eso de las 16 horas del 25 de septiembre del 2025. Posteriormente, el acusado retrocedió su vehículo y volvió a embestirlo en repetidas ocasiones.

Para el juzgador, estas acciones evidencian la intención dolosa del sindicado, no solo de provocar lesiones, sino de atentar contra la vida de la víctima. Agregó que el dictamen pericial no cumplió con los objetivos necesarios para fundamentar un cambio de calificación jurídica, por lo cual se declaró sin lugar dicha solicitud.

Acevedo permanecerá en prisión preventiva mientras continúa el proceso penal en su contra.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

