Caso B410: Juzgado dicta clausura provisional a favor de David Barrera y da seis meses al MP para presentar indicios

El Juzgado de Primera Instancia de Delitos de Lavado de Dinero decretó este lunes 16 de marzo clausura provisional en el proceso contra el abogado David Barrera, señalado en el caso B410, y fijó un plazo de seis meses al Ministerio Público (MP) para presentar nuevos indicios.

El abogado defensor Abraham Girón informó que la resolución judicial ordena el cierre provisional del caso mientras continúa la investigación.

Girón indicó que no puede profundizar en los detalles del proceso debido a que el expediente se encuentra bajo reserva.

“Se decretó a nuestro favor una clausura provisional. Era por lo menos lo esperado en esta causa”, afirmó el defensor, quien aseguró que la sindicación formulada contra su cliente es incorrecta e infundada.

Aunque el juzgado dictó la clausura provisional por seis meses, el MP podrá continuar con las diligencias de investigación durante ese período.

Barrera fue capturado por el delito de lavado de dinero u otros activos dentro del caso B410.

De acuerdo con la investigación, el abogado sería responsable de fundar, administrar y representar legalmente al menos el 50% de las empresas vinculadas con el caso.

El expediente se presentó en agosto del 2024, cuando la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informó que varias empresas, mediante una aparente estrategia de defraudación tributaria, habrían afectado la recaudación por Q6,400 millones.

Barrera y otros implicados en el proceso fueron capturados el 16 de diciembre del 2024, cuando el Ministerio Público dio a conocer detalles de la investigación y de la forma en que operaría la estructura.

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