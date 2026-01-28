Caso B410: Ministerio Público presenta cargos contra abogado capturado en diciembre de 2024

El abogado David Barrera deberá esperar hasta el 18 de febrero próximo para conocer su situación jurídica. Está sindicado en el caso B410 y se le señala de lavado de dinero u otros activos, informaron este miércoles 28 de enero fuentes judiciales.

Este miércoles Barrera escuchó, en audiencia a puerta cerrada, los hechos que le imputa el Ministerio Público (MP).

Según la investigación, sería responsable de fundar, administrar y representar legalmente al menos el 50 % de las empresas vinculadas al caso B410.

El expediente fue presentado en agosto del 2024, cuando la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reveló que varias empresas, mediante una aparente estrategia de defraudación tributaria, habrían afectado la recaudación por un monto estimado de Q6,400 millones.

Barrera y otros implicados en el proceso fueron capturados el 16 de diciembre del 2024, al mismo tiempo que el Ministerio Público daba detalles de la investigación y de la forma de operar de la estructura.

