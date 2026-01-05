Caso CHN: Juez declara en rebeldía a tres implicados; dos más se presentan a audiencia de primera declaración

El juez Mario Hichos, del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, declaró en rebeldía a tres personas con orden de captura vigente, al no presentarse a la judicatura pese a que se les dio la oportunidad de ponerse a disposición para resolver su situación legal. Se les señala por su presunta participación en el desfalco al Banco CHN por Q20 millones, según la investigación del Ministerio Público (MP).

Los declarados en rebeldía son Sven Rosenhoef Greenberg, exgerente general de la institución; Pedro Duque y Silvia Sánchez Ochoa. En el caso de esta última, el MP informó que, por medio de su equipo legal, manifestó interés en resolver su situación jurídica y presentó un escrito en ese sentido. No obstante, el juez indicó que dicho documento no ha llegado a sus manos y que, si se verifica su existencia, podría revocarse la declaración de rebeldía, específicamente en su caso.

El juzgador también otorgó un plazo de 24 horas al MP para que divulgue las imágenes de los sindicados a través de sus redes sociales y medios de comunicación.

Primera declaración

Sofía del Carmen Lam López y Erick Fernando Arévalo comparecieron ante el juez Hichos para la audiencia de primera declaración. Ambos están implicados en el caso por el desfalco al Banco CHN.

El juzgador recordó que el proceso cuenta con reserva judicial, por lo que no se dio a conocer la posible participación de los sindicados. Posteriormente, ordenó a los medios de comunicación abandonar la sala, debido a que la audiencia continuaría bajo reserva.

El juez explicó que hay datos sensibles y órdenes de captura pendientes. La audiencia, desarrollada a puerta cerrada, fue aplazada para el martes 6 de enero.

Ambos sindicados acudieron a la judicatura con cabestrillo: Sofía del Carmen lo portaba en el brazo derecho y Arévalo, en el izquierdo.

