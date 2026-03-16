Caso CHN: Pedro Duque enfrenta audiencia de primera declaración bajo fuerte presencia policial

La audiencia de primera declaración de Pedro Alejandro Duque, implicado en el caso que investiga un presunto desfalco de más de Q20 millones en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), se desarrolló a puerta cerrada este lunes 16 de marzo en la Torre de Tribunales, bajo reserva judicial y con presencia de agentes de la PNC en el resguardo del área.

Durante la diligencia destacó la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes, según indicaron, brindaban protección perimetral en el área de la sala de audiencias. Sin embargo, también se observó que custodiaban y daban seguridad al señalado.

Esta situación resulta poco común en comparación con otros casos en los que detenidos son trasladados a audiencia en la Torre de Tribunales, ya que la custodia de los privados de libertad corresponde al Sistema Penitenciario, además de la seguridad que mantiene el Organismo Judicial en el edificio.

Según se constató, cuatro agentes asignados a la Comisaría 11 resguardaban el ingreso a la sala del Juzgado Segundo Penal. Sobre la presencia policial se consultó al Ministerio de Gobernación, pero hasta el cierre de esta nota no se había obtenido respuesta.

Duque fue capturado el 27 de febrero en un sector de la zona 14 de la capital. El Ministerio Público lo señala de participar en un presunto desfalco de más de Q20 millones al Crédito Hipotecario Nacional.

El señalado enfrenta proceso por estafa propia en forma continuada, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. De acuerdo con la investigación preliminar, los hechos habrían ocurrido entre enero y marzo del 2024, mediante el otorgamiento de extrafinanciamientos de hasta Q400 mil a distintas personas.

Debido a la reserva judicial del expediente, se desconocen detalles sobre la presunta participación de Duque en los hechos investigados.

El juez Mario Hichos, a cargo del caso, indicó en una audiencia anterior que recibió llamadas de intimidación y amenazas después de haber girado la orden de captura contra el señalado. El juzgador afirmó que algunas de esas comunicaciones habrían provenido incluso de funcionarios públicos, aunque no precisó nombres.

La audiencia de primera declaración fue aplazada y continuará el 23 de marzo.

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