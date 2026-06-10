Caso CHN: Pedro Duque, señalado en supuesto desfalco de Q20 millones, recuperará su libertad

El Juzgado Segundo de Instancia Penal otorgó medidas sustitutivas a Pedro Duque, sindicado en el caso por el supuesto desfalco de Q20 millones al Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

La resolución fue emitida este 10 de junio durante una audiencia de revisión de medida de coerción. Duque no compareció personalmente y estuvo representado por su defensa.

El juez resolvió sustituir la prisión preventiva por el uso de un dispositivo de control telemático, cuyos costos deberá cubrir; firme el libro de asistencia cada 15 días en la Fiscalía de San José Pinula, y pague una caución económica.

Esta fue la segunda ocasión en menos de dos semanas en que Duque solicitó una revisión de la medida de coerción para recuperar su libertad. El 26 de mayo, el Juzgado Segundo de Instancia Penal rechazó una petición similar y mantuvo la prisión preventiva contra Duque y otros dos implicados en el caso.

Pedro Duque permanece ligado a proceso penal por la posible comisión de los delitos de estafa propia continuada, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, una estructura habría sustraído Q20 millones del CHN mediante el uso de empresas de cartón, trámites bancarios irregulares y extrafinanciamientos autorizados sin controles internos.

Según el Ministerio Público (MP), entre enero y marzo del 2024 se aprobaron préstamos de hasta Q400 mil por persona, pese a que los beneficiarios no contaban con el perfil económico para acceder a esos montos.

La Fiscalía también señala que una empresa vinculada a Duque habría adquirido vehículos de alta gama sin respaldo financiero adecuado.

La petición de Duque rechazada

El 26 de mayo, el mismo juzgado rechazó una solicitud de medidas sustitutivas presentada por Duque y otros dos sindicados, María Fernanda Segura y William Rocael López Trigueros. En esa ocasión, el juez declaró sin lugar los recursos planteados por la defensa y mantuvo la prisión preventiva.

Segura es investigada por supuesta estafa propia, lavado de dinero y asociación ilícita. López continúa ligado a proceso por los delitos de estafa propia continuada, lavado de dinero, asociación ilícita y uso de documentos falsificados.