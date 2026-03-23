Desfalco al CHN: Pedro Duque es ligado a proceso penal y enviado a prisión preventiva  

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Desfalco al CHN: Pedro Duque es ligado a proceso penal y enviado a prisión preventiva  

Juez ordena investigar a Pedro Duque por tres delitos en el caso del desfalco de más de Q20 millones al CHN.

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PEDRO DUQUE, LIGADO A PROCESO PENAL

Pedro Duque, señalado en el caso del desfalco al CHN, escucha resolución de juez que lo liga a proceso y lo envía a prisión preventiva. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Pedro Duque, señalado en el desfalco de más de Q20 millones en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), asistió este lunes 23 de marzo al Juzgado Segundo Penal, a cargo del juez Mario Hichos.

Hichos resolvió que Duque quedara ligado a proceso penal por los supuestos delitos de estafa propia en forma continuada, lavado de dinero y otros activos, y asociación ilícita.

Además, el juzgador decidió enviarlo a prisión preventiva. Actualmente está en la cárcel de Matamoros.

También resolvió otorgar un plazo de tres meses al Ministerio Público (MP) para ampliar la investigación y programó la audiencia de etapa intermedia para el 21 de julio próximo.

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El sospechoso fue capturado el 27 de febrero en un sector de la zona 14 de la capital.

Según la investigación preliminar de la Fiscalía, el desfalco habría ocurrido entre enero y marzo del 2024, mediante el supuesto otorgamiento de extrafinanciamientos de hasta Q400 mil a distintas personas.

El 2 de marzo, el juzgador denunció haber recibido presiones tras la captura de Pedro Duque y advirtió en esa ocasión que daría aviso al MP si continuaban los intentos de influencia.

El 7 de enero recién pasado, el juez Hichos resolvió que otras tres personas enfrenten proceso penal por su posible participación en una estructura que habría desfalcado a la entidad bancaria.

Para leer más: Exgerente de banco es condenada tras auditoría que detectó sustracción de Q80 mil

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

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