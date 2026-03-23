Desfalco al CHN: Pedro Duque es ligado a proceso penal y enviado a prisión preventiva  

Pedro Duque, señalado en el desfalco de más de Q20 millones en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), asistió este lunes 23 de marzo al Juzgado Segundo Penal, a cargo del juez Mario Hichos.

Hichos resolvió que Duque quedara ligado a proceso penal por los supuestos delitos de estafa propia en forma continuada, lavado de dinero y otros activos, y asociación ilícita.

Además, el juzgador decidió enviarlo a prisión preventiva. Actualmente está en la cárcel de Matamoros.

También resolvió otorgar un plazo de tres meses al Ministerio Público (MP) para ampliar la investigación y programó la audiencia de etapa intermedia para el 21 de julio próximo.

El sospechoso fue capturado el 27 de febrero en un sector de la zona 14 de la capital.

Según la investigación preliminar de la Fiscalía, el desfalco habría ocurrido entre enero y marzo del 2024, mediante el supuesto otorgamiento de extrafinanciamientos de hasta Q400 mil a distintas personas.

El 2 de marzo, el juzgador denunció haber recibido presiones tras la captura de Pedro Duque y advirtió en esa ocasión que daría aviso al MP si continuaban los intentos de influencia.

El 7 de enero recién pasado, el juez Hichos resolvió que otras tres personas enfrenten proceso penal por su posible participación en una estructura que habría desfalcado a la entidad bancaria.

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