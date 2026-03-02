Juez Mario Hichos denuncia presiones políticas tras captura de Pedro Duque por desfalco al CHN

El juez B del Juzgado Segundo de Instancia Penal, Mario Hichos, denunció haber recibido presiones tras la captura de Pedro Alejandro Duque Soto, señalado de participar en un desfalco millonario contra el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), y advirtió que dará aviso al Ministerio Público (MP) si continúan los intentos de influencia.

Durante la audiencia de control de aprehensión, el juzgador dejó constancia pública de que su teléfono celular “no ha dejado de sonar” desde el fin de semana, luego de la detención del sindicado.

“Quisiera, don Pedro, dejar constancia de que usted es una persona muy querida por lo visto. Durante el fin de semana mi teléfono celular no ha dejado de sonar. Tuve incluso que apagarlo”, afirmó Hichos en la diligencia.

El juez señaló que esas llamadas y mensajes, lejos de beneficiar al procesado, lo perjudican, y aseguró que el MP ya tiene conocimiento de lo ocurrido.

“Eso yo no lo voy a permitir. Si yo recibo alguna llamada más de algún funcionario público, con mayor razón lo haré de conocimiento del Ministerio Público para que pueda proceder como corresponde”, advirtió.

Hichos indicó que desconoce cómo obtuvieron su número telefónico, pero reiteró que no tolerará ningún tipo de presión externa en el proceso judicial.

Las declaraciones se produjeron durante la audiencia en la que se formalizó la aprehensión de Duque Soto, quien fue detenido el viernes en la zona 14 de la Ciudad de Guatemala, luego de permanecer prófugo varios meses.

El caso está relacionado con una investigación del MP por un presunto desfalco de Q19 millones a un banco del sistema, ocurrido entre enero y marzo del 2024. Según la Fiscalía contra el Crimen Organizado, el fraude se habría cometido mediante la gestión irregular de tarjetas de crédito y extrafinanciamientos con documentación falsa.

Duque Soto fue declarado en rebeldía el 5 de enero del 2025, por no comparecer ante la judicatura pese a tener orden de captura vigente. La audiencia de primera declaración quedó programada para el lunes 16 de marzo a las 8.30 horas.

El juez subrayó que cualquier intento de interferir en el proceso será trasladado a las autoridades correspondientes, al insistir en que su función es resolver conforme a la ley y sin influencias externas.

