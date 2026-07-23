Caso Claudina Velásquez: ligan a proceso a Jorge Barahona Orellana por tres delitos

La jueza Abelina Cruz, del Juzgado de Mayor Riesgo D, resolvió ligar a proceso penal a Jorge Barahona Orellana por los delitos de asesinato, falso testimonio y obstaculización a la acción penal, en el caso del crimen contra Claudina Velásquez, ocurrido en el 2005.

En la resolución dictada el 22 de julio, la jueza dio un plazo de dos meses al Ministerio Público para ampliar la investigación y ordenó el ingreso en prisión del sindicado.

Debido a la reserva judicial del proceso, se desconoce cuál pudo haber sido la actuación de Jorge Barahona Orellana en los hechos señalados por la fiscalía.

Según la investigación, Jorge Barahona Orellana es uno de los siete sindicados en la investigación reabierta por el asesinato de la estudiante de Derecho Claudina Velásquez Paiz, cuando tenía 19 años.

El sospechoso fue detenido el 9 de julio del 2026, casi 21 años después del asesinato de la joven universitaria.

Según testimonios recopilados en la época y citados en informes internacionales, la víctima era descrita por su familia como una joven activa, con vida social, que combinaba sus estudios con actividades cotidianas.

Según la investigación, el 12 de agosto del 2005, Claudina salió de su casa rumbo a la universidad por la mañana.

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Luego comunicó a su familia que se encontraba en una fiesta en la colonia Panorama, zona 8 de Mixco, y que regresaría a la medianoche. La última comunicación con sus familiares ocurrió alrededor de las 23.45 horas.

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