Caso Claudina Velásquez: quién es Jorge Barahona Orellana y cómo se relaciona con Pedro Samayoa

Jorge Barahona Orellana es uno de los siete sindicados en la investigación reabierta por el asesinato de la estudiante de Derecho, Claudina Isabel Velásquez Paiz, ocurrido en agosto de 2005, cuando tenía 19 años.

El hombre, de 60 años, fue detenido el 9 de julio del 2026, casi 21 años después del asesinato y nueve meses después de que un juzgado emitiera la orden de captura en su contra.

De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, Barahona Orellana es exesposo de Zully Moreno Barbier, quien también figura entre las personas señaladas en el expediente.

Además, es padrastro de Pedro Julio Samayoa Moreno, exfutbolista capturado en Estados Unidos, y de Eduardo Alejandro Samayoa Moreno, ambos vinculados por el MP en la investigación.

Señalamientos contra Barahona

La orden de captura contra Jorge Barahona Orellana fue emitida por los delitos de asesinato, obstaculización a la acción penal y falso testimonio.

El MP sostiene que los ahora sindicados estarían vinculados con hechos relacionados con el asesinato de Claudina y con acciones posteriores que habrían afectado el desarrollo de la investigación.

Antes de su captura, Barahona Orellana había sido declarado en rebeldía junto con otros señalados por el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, que autorizó hacer públicas las órdenes de aprehensión.

Relación con Pedro Samayoa

El nombre de Pedro Julio Samayoa Moreno aparece en el caso desde la investigación inicial, debido a que fue una de las últimas personas que tuvo contacto con Claudina antes de su asesinato.

Según las declaraciones y los documentos que posteriormente llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Samayoa era amigo de Claudina y ambos coincidieron la noche de su desaparición, el 12 de agosto del 2005, en una reunión en Mixco.

De acuerdo con esa versión, Claudina salió del lugar durante la madrugada y se retiró sola. Horas después, su cuerpo fue localizado en un sector de la zona 11 capitalina con señales de violencia.

La necropsia estableció que Claudina murió por una herida provocada por proyectil de arma de fuego en el cráneo, que ocasionó hemorragia cerebral.

El expediente también documentó otras lesiones e indicios de violencia, aunque la Corte IDH señaló que las deficiencias en la investigación impidieron establecer plenamente las circunstancias del crimen.

Durante años, Samayoa al igual que su padrastro Barahona Orellana y sus otros familiares, fueron considerados testigos dentro del caso. Sin embargo, tras la reapertura de la investigación, el MP lo incluyó entre los sindicados junto con integrantes de su entorno, aunque los detalles de la nueva hipótesis fiscal permanecen bajo reserva judicial.

Indicios iniciales

En ese momento, Samayoa Moreno no figuraba como sospechoso dentro del expediente y, según el informe, participó junto con su familia en las primeras acciones de búsqueda de la joven.

“Según la versión de su amigo, Pedro Julio Samayoa Moreno acompañó a la presunta víctima esa noche, alrededor de las 12.30 am del 13 de agosto del 2005. Claudina Isabel abandonó la fiesta en la que se encontraban y se habría marchado sola hacia su casa”, señala el documento de la Corte IDH.

El mismo informe recoge que, tras conocerse que Claudina no había regresado, sus padres iniciaron la búsqueda junto con la madre de Samayoa Moreno y otras personas que habían estado en la reunión.

“Aproximadamente a las 2.55 am, encontrándose en la garita de seguridad de la Colonia Panorama, la madre de Pedro Julio Samayoa les comentó que en ese momento había recibido la llamada de su hijo Pedro Julio y que éste, llorando, le había dicho que ya estaba en su casa”, detalla el documento.

Estado del proceso y los otros señalados

El caso actualmente se encuentra bajo reserva judicial, por lo que el Ministerio Público no ha divulgado los detalles de la acusación ni la hipótesis que sostiene contra cada uno de los señalados.

Además de Barahona Orellana, el proceso incluye a Juan Francisco Ortiz Zepeda y María Teresa Gudiel, quienes ya fueron ligados a proceso penal el 17 de julio del 2025.

Luego, en noviembre del 2025, el Juzgado de Mayor Riesgo “D” declaró en rebeldía a otras cinco personas vinculadas al caso: Zully Moreno Barbier, Pedro Julio Samayoa Moreno, Eduardo Alejandro Samayoa Moreno, Jorge Barahona Orellana y Dalia Liset Palma Herrarte. Con la captura de Barahona, uno de los señalados quedó a disposición de la justicia.

El MP informó que Zully Moreno y sus hijos Pedro Julio y Eduardo Alejandro Samayoa permanecen detenidos en Estados Unidos, donde se realizan las diligencias para su traslado a Guatemala.

Lea también: Crimen contra Mayra Azucena Orellana: dos mujeres fueron capturadas y esta es la hipótesis de las autoridades