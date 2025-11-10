Prófugos por el caso Claudina Velásquez: tribunal publica nombres tras casi 20 años sin resolución judicial firme

Cinco personas fueron declaradas en rebeldía por su vinculación con el asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz, crimen ocurrido en agosto del 2005 y aún en investigación, informó este lunes 10 de noviembre el Ministerio Público (MP) en sus redes sociales.

Según la Fiscalía, la resolución fue emitida por la jueza Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, con competencia para conocer procesos de Mayor Riesgo, Grupo “D”.

Aunque el proceso continúa bajo reserva, el órgano jurisdiccional resolvió el pasado 29 de octubre levantarla parcialmente para autorizar la publicación de las órdenes de captura.

El caso está en manos de la Fiscalía de Casos Especiales del MP, que el 12 de junio del 2025 logró la aprehensión y vinculación a proceso penal de dos personas. La investigación continúa para dar con el paradero de los sindicados que permanecen evadidos.

“Si usted tiene información sobre el paradero de estas personas, puede comunicarse de forma confidencial a la línea 1572 del Ministerio Público o al 110 de la Policía Nacional Civil”, informó el MP en un comunicado.

El expediente ha cobrado relevancia internacional debido a una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que condenó al Estado de Guatemala por su falta de diligencia en la atención e investigación del caso.

Claudina Velásquez, estudiante universitaria de 19 años, fue hallada muerta el 13 de agosto del 2005, un día después de haber sido reportada como desaparecida.

Órdenes de captura

Pedro Julio Samayoa Moreno Jorge Barahona Orellana Zully Moreno Barbier Eduardo Alejandro Samayoa Moreno Dalia Liset Palma Herrarte y/o Dalia Liset Palma Herrarte de Ljungströmmer

