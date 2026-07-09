Crimen contra Mayra Azucena Orellana: dos mujeres fueron capturadas y esta es la hipótesis de las autoridades

Fiscales de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, en conjunto con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), desarrollaron este jueves 9 de julio 11 allanamientos en San Marcos y Zacapa, relacionados con la desaparición y el crimen contra Mayra Azucena Orellana Juárez, ocurrido en marzo del 2026 en Zacapa.

Preliminarmente se reportó la captura de dos mujeres en Zacapa, identificadas como Astrid “N” y Sandra “N”, sospechosas de participar en el crimen contra Orellana Juárez. La orden de captura fue emitida por el delito de plagio o secuestro.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue reportada como desaparecida el 6 de marzo del 2026, cuando habría viajado de Zacapa a Chiquimula. Posteriormente, familiares y amigos ya no pudieron comunicarse con ella, por lo que se activó una alerta Isabel-Claudina.

Los indicios han revelado que fue vista por última vez en la colonia San José, de la cabecera departamental de Zacapa, antes de trasladarse a Chiquimula.

Las pesquisas también señalan que la víctima fue retenida contra su voluntad y que le exigieron una cantidad de dinero, que habría sido retirada de una entidad bancaria por los sospechosos, quienes posteriormente realizaron diversas compras en un centro comercial.

El 8 de marzo, aproximadamente a las 15 horas, se reportó el hallazgo de los restos de una persona dentro de una bolsa de nailon negro, en una calle de terracería que conduce de la colonia Manantial a la colonia Conevisa.

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El cadáver fue trasladado a la sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y, tras el procedimiento de identificación, se estableció que se trataba de Orellana Juárez. El informe forense señala que la causa de muerte fue asfixia por sofocación.

Según informó la PNC, la víctima se dedicaba al negocio de bienes raíces, por lo que efectuaba compras y ventas en diferentes partes de Zacapa.

La PNC añadió que el 6 de marzo Orellana Juárez se dirigió a Chiquimula a bordo de su camioneta P120GYC, aproximadamente a las 9 horas, para realizar un negocio.

La investigación de la PNC señaló que se desconoce por qué motivo prestó Q50 mil a un supuesto amigo, ya que, momentos después de efectuar el depósito a una cuenta bancaria, dejó de responder los mensajes y llamadas de amigos y familiares.

Según la investigación de la PNC, se presume que la ahora fallecida posiblemente tenía alguna deuda, motivo por el cual optó por prestar Q50 mil a una persona de confianza para pagarla. Las autoridades aún desconocen el motivo por el que le quitaron la vida, pese a que realizó el depósito.

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