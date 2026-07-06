Familia recuerda a Cristina Siekavizza al cumplirse 15 años de su desaparición y guarda la esperanza de localizarla

A 15 años de su desaparición, la familia de Cristina Siekavizza la recordó y renovó el llamado para que se comparta información que contribuya a su localización.

En conferencia de prensa, este lunes 6 de julio, en la Fundación Sobrevivientes, María Mercedes y Roberto José, hijos de Cristina, se pronunciaron por primera vez sobre el caso. Reiteraron el llamado a la población guatemalteca para que comparta cualquier información que pueda ayudar a localizar a su madre, la cual será recibida de forma anónima.

En la conferencia también participaron Juan Luis Siekavizza y su esposa, Angelis Molina, padres de Cristina, así como Susana Siekavizza, hermana de la desaparecida.

Los familiares aseguraron que su deseo es conocer el paradero de Cristina, darle una sepultura digna y cerrar un duelo que ha permanecido abierto durante más de una década.

Roberto José expresó: “la recuerdo como una persona muy compasionada, ella iba a los hospitales a acompañar a niños con cáncer, siempre nos acompañaba a nosotros en nuestros estudios, fue una madre espectacular, una esposa espectacular, una hija espectacular, la recuerdo muy bien”.

María Mercedes indicó que no tiene muchos recuerdos de Cristina, pues era menor que Roberto cuando ella desapareció. Dijo que le ha ayudado que su familia y amigas de Cristina le cuenten historias sobre ella para conocerla de alguna manera.

“Me llena de alegría que la recuerden con tanto amor, porque al final era una persona muy correcta”, compartió.

Susana Siekavizza, hermana de Cristina, indicó: “cómo queremos que este caso sea recordado, como un caso de impunidad, pero no es un caso que nosotros como familia queremos que se quede en la impunidad, por eso es por lo que estamos hoy acá principalmente honrando el cariño, la justicia y el amor que le tenemos a Cristina, es nuestro ser querido, queremos que finalmente podamos tener justicia”.

Afirmó que en el caso trataron de borrar evidencias para que la investigación fuera lo más nula posible. “Queremos tener a nuestro ser querido, queremos tener un lugar donde irle a dejar flores y que tenga cristiana sepultura”, manifestó.

También hizo un llamado a la población para que brinde información, pues se trata de un asunto de humanidad, y afirmó que seguirán con la búsqueda y con “este interrogante eterno”.

El 6 de julio del 2011, Cristina Siekavizza desapareció de su vivienda, ubicada en el condominio Los Manantiales, kilómetro 19.3 de la carretera a San José Pinula.

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El caso cobró notoriedad pública el 24 de julio del 2011, cuando se efectuó una manifestación en la avenida Las Américas en apoyo a la familia Siekavizza, que pedía ayuda para localizarla.

Durante diligencias efectuadas por el Ministerio Público se reveló que, dentro de la vivienda, encontraron manchas de sangre en una habitación, identificadas mediante la prueba de luminol. Estos hallazgos hicieron que la investigación se orientara hacia un asesinato y no hacia un secuestro, como se especuló al principio. Roberto Barreda, esposo de Cristina, fue señalado como el principal sospechoso.

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Con información de Ángel Oliva