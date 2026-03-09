Mujer con alerta Isabel-Claudina es localizada sin vida en un camino de terracería en Zacapa

El 6 de marzo fue activada una alerta Isabel-Claudina tras la desaparición de Mayra Azecena Orellana Juárez de López, de 49 años.

De acuerdo con la alerta, la desaparición se registró en la colonia San José, Zacapa, y se compartieron características físicas de Orellana Juárez para ayudar en su localización.

Sin embargo, el domingo 8 de marzo, el cadáver de una mujer fue encontrado dentro de una bolsa.

El hallazgo ocurrió en un camino de terracería, en el tramo hacia la colonia Conevisa.

Este lunes 9 de marzo, por medio de análisis forenses, se confirmó que el cuerpo encontrado es el de Orellana Juárez de López.

La víctima era conocida en Zacapa por dedicarse al sector de bienes raíces.

Su muerte enluta a una familia zacapaneca, que exige el esclarecimiento de este hecho violento que arrebató la vida de una mujer.

