Muerte de abogada Nancy García Cordón: envían a juicio a presunto responsable que habría vigilado a la víctima   

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio, en audiencia de etapa intermedia, presentó las pruebas para que el Juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad de Zacapa dictara auto de apertura a juicio contra Lucas O., por el delito de asesinato.

Según el Ministerio Público (MP), el 10 de febrero del 2025, en el barrio La Laguna, de la ciudad de Zacapa, dos hombres que se movilizaban en motocicleta dispararon contra la abogada Nancy Karolina García Cordón de Hichos, quien se conducía en su vehículo.

“Ella falleció a causa de los balazos sufridos”, añadió la Fiscalía.

Explicó el MP que las diligencias, en coordinación con el Departamento contra el Delito de Femicidio y los analistas de la Unidad de Análisis de Video Digital de la DEIC, “permitieron establecer la participación del sindicado, quien realizó labores de vigilancia para facilitar que los autores materiales ejecutaran el ataque”.

La noche del lunes 10 de febrero, los Bomberos Voluntarios informaron que una mujer murió baleada en la ciudad de Zacapa.

Indicaron que la víctima sufrió varias heridas de bala, lo que le causó la muerte.

En esa ocasión, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala publicó una esquela en la que lamentó la muerte de la abogada García Cordón.

