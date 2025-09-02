Asesinan a Edwin Mayén, abogado de El Lobo y María Marta Castañeda, en la zona 1 de la capital

Edwin Mayén, abogado de Aldo Dupie Ochoa, alias El Lobo, cabecilla del Barrio 18, y de María Marta Castañeda Torres, fue asesinado este martes 2 de septiembre en la zona 1 de la capital.

Según confirmaron fuentes, el ataque contra Mayén se registró en la 3a avenida y 6a calle de la referida zona.

Los Bomberos Municipales informaron que en el lugar quedó un hombre fallecido. Añadieron que la víctima sufrió múltiples heridas de bala.

Mayén era abogado de El Lobo, quien permanece en la cárcel de Renovación 1, en Escuintla, luego de que las autoridades lo trasladaran a ese lugar junto a otros cabecillas de pandillas.

El 27 de agosto, María Marta Castañeda Torres fue capturada en Sacatepéquez, confirmó la Policía Nacional Civil. Las autoridades la vinculan con El Lobo, cabecilla del Barrio 18.

Según investigaciones de la PNC, Castañeda sería la operadora de El Lobo.

