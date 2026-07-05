A cinco años del crimen contra Melisa Palacios: ¿Cuándo será el juicio contra Fernanda Bonilla y Luis Marroquín?

Este domingo 5 de julio se cumplen cinco años del hallazgo del cadáver de Melisa Palacios; mientras tanto, María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, señalados por el crimen, aún esperan juicio.

El caso de Melisa Palacios se remonta al 4 de julio del 2021, cuando la víctima desapareció tras salir de su vivienda en San Jorge, Zacapa.

Su madre relató que la joven vestía un vestido verde olivo y tenis blancos, y que había avisado que sería recogida por el hermano de una amiga.

Al día siguiente, su cuerpo fue localizado en un terreno despoblado de Río Hondo, Zacapa, en condiciones que evidenciaban violencia extrema.

Según la investigación, los sospechosos del asesinato son Bonilla y Marroquín, quienes, tras las pruebas presentadas, fueron enviados a juicio.

La investigación del Ministerio Público reveló que un día antes del crimen, el 3 de julio del 2021, María Fernanda Bonilla sostuvo una conversación por WhatsApp con su guardaespaldas, José Luis Marroquín, en la que habrían planificado llevar a la víctima a un lugar apartado para quitarle la vida.

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Las pruebas presentadas por el ente investigador incluyen mensajes de audio, registros de cámaras de vigilancia y testimonios de amigas de Melisa, que reconstruyen el recorrido de la joven desde que abordó el vehículo hasta el momento en que fue llevada a la zona despoblada donde ocurrió el crimen.

Según el informe forense, Melisa fue primero asfixiada, luego arrastrada hasta el interior del terreno y, post mortem, recibió un golpe en el cráneo provocado por una piedra impregnada de sangre.

¿Cuándo será el juicio?

La defensa de Bonilla y Marroquín ha interpuesto una serie de recursos legales durante el proceso; sin embargo, ambos irán a juicio, programado para diciembre del 2027, según una resolución judicial.

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La fecha fue fijada tras un largo trámite judicial, en el que hubo múltiples recursos, entre ellos recusaciones contra jueces, reclasificación del delito y traslado de judicatura, ya que originalmente el caso se ventilaba en un juzgado de Chiquimula.