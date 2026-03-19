CC rechaza amparos de Fernanda Bonilla y Luis Marroquín y ratifican juicio por la muerte de Melisa Palacios

La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó dos amparos presentados por María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle, con los que buscaban evitar enfrentar juicio por el asesinato de Melisa Palacios, informaron este jueves 19 de marzo fuentes judiciales.

Con esta decisión, el tribunal confirmó que ambos deben ser juzgados por ese delito. Los recursos fueron declarados sin lugar al no evidenciarse violaciones a derechos constitucionales ni agravio en las resoluciones impugnadas.

El primer amparo (expediente 9658-2025) cuestionaba una resolución emitida el 2 de septiembre del 2025, en la que se rechazó un reclamo de subsanación por actividad procesal defectuosa. Este había sido planteado contra la decisión de modificar el orden de audiencias dentro del proceso penal.

La CC resolvió que la autoridad actuó conforme a la ley y que no se afectaron derechos de los solicitantes.

El segundo amparo (expediente 9714-2025) señalaba una supuesta vulneración al debido proceso y al derecho de defensa. Sin embargo, el tribunal concluyó que no existió tal violación y que la actuación judicial se ajustó al marco legal.

El caso se encuentra en etapa de juicio luego de que el Juzgado de Mayor Riesgo C, a cargo de la jueza Carol Yesenia Berganza, resolviera el 2 de septiembre del 2025 enviar a debate a Bonilla y Marroquín, señalados por el Ministerio Público (MP) como responsables del hecho ocurrido en el 2021.

Según la investigación, Melisa Palacios desapareció el 4 de julio del 2021 tras salir de su vivienda en San Jorge, Zacapa. Al día siguiente, su cuerpo fue localizado en un terreno despoblado de Río Hondo, en el mismo departamento.

El MP sostiene que un día antes del crimen, Bonilla y Marroquín habrían coordinado llevar a la víctima a un lugar apartado. Entre los indicios figuran registros de cámaras, testimonios y peritajes.

El informe de necropsia establece que la joven fue asfixiada, presentaba lesiones compatibles con arrastre y un golpe en el cráneo causado por una piedra.

De acuerdo con la Fiscalía, las características del hecho sustentan la hipótesis de participación conjunta de los acusados.

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