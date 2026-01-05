Jueza admite más de 200 pruebas contra Bonilla y Marroquín para el juicio por el asesinato de Melisa Palacios

La jueza Carol Yesenia Berganza, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “C”, admitió este lunes 5 de enero más de 200 medios de prueba que serán utilizados durante el juicio contra María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle, sindicados por el asesinato de Melisa Alejandra Palacios Chacón.

La audiencia de ofrecimiento de prueba se celebró este lunes 5 de enero. Tras esta diligencia, el proceso avanza a la fase de debate, que estará a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo “C”, aunque aún no se ha fijado la fecha de inicio.

El abogado Saúl Zenteno Téllez, defensor de Bonilla, presentó un recurso contra la resolución de la jueza por no admitir las objeciones que planteó a algunas de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público (MP). El abogado argumentó que esa decisión vulnera los derechos de defensa de su patrocinada.

Zenteno indicó que espera que el tribunal se integre a la brevedad para dar inicio al debate.

Anabella Chacón, madre de Melisa, expresó su deseo de que el juicio comience pronto y manifestó que espera que, de hallarse culpables, a los acusados se les imponga la pena máxima de 50 años de prisión para cada uno.

Contexto del caso

Melisa Alejandra Palacios Chacón desapareció el 4 de julio de 2021 y su cuerpo fue localizado al día siguiente en un terreno baldío de Río Hondo, Zacapa, con señales de violencia. La investigación del Ministerio Público vinculó a Bonilla Archila y Marroquín Ovalle con el crimen, por lo que fueron enviados a juicio por asesinato.

Según la reconstrucción de los hechos, la joven fue asfixiada, arrastrada y rematada con una piedra. La defensa de los acusados ha intentado que se les procese por delitos menores como homicidio en estado de emoción violenta o encubrimiento propio, sin éxito.

El caso ha transitado por diversas instancias judiciales. La jueza Berganza fue confirmada como juzgadora luego de que se rechazaran recusaciones en su contra. El proceso sigue en fase preparatoria mientras se fija la fecha del debate.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

