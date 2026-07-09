Caso Claudina Velásquez: capturan en Torre de Tribunales a supuesto implicado por tres delitos

Justicia

Caso Claudina Velásquez: capturan en Torre de Tribunales a supuesto implicado por tres delitos

Capturan a señalado por asesinato, obstaculización a la acción penal y falso testimonio en el caso Claudina Velásquez.

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Caso Claudina Velásquez. Jorge Barahona Orellana fue capturado

Jorge “N” es señalado en el caso Claudina Velásquez. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

A su ingreso a Torre de Tribunales, en la ciudad de Guatemala, este jueves 9 de julio, fue capturado Jorge “N”, implicado en el caso Claudina Velásquez.

El detenido está sindicado de asesinato, obstaculización a la acción penal y falso testimonio.

Tras su detención, el sospechoso espera su traslado al Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Abelina Cruz.

En las afueras de la sala de audiencias fueron colocados rótulos que informan que el caso tiene reserva judicial.

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El caso de Claudina Isabel Velásquez Paiz, una joven de 19 años, se convirtió en un símbolo de las deficiencias del sistema de justicia en Guatemala en la investigación de femicidios.

Su desaparición y asesinato, ocurridos en agosto del 2005, evidenciaron deficiencias desde las primeras horas de búsqueda hasta el manejo de la escena del crimen.

Para leer más: Isabel Veliz Franco: Condenan a Gustavo Bolaños Acevedo por el asesinato de la adolescente ocurrido hace 20 años

Claudina Isabel Velásquez Paiz era estudiante del cuarto semestre de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Según testimonios recopilados en la época y citados en informes internacionales, era descrita por su familia como una joven activa, con vida social, que combinaba sus estudios con actividades cotidianas.

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El 12 de agosto del 2005, Claudina salió de su casa rumbo a la universidad por la mañana.

Más tarde, comunicó a su familia que se encontraba en una fiesta en la colonia Panorama, zona 8 de Mixco, y que regresaría a la medianoche.

La última comunicación con sus familiares ocurrió alrededor de las 23.45 horas.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

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