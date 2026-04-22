Caso Claudina Velásquez: cronología del crimen y la captura del exfutbolista Pedro Samayoa, 20 años después

La detención en Estados Unidos del exfutbolista guatemalteco Pedro Julio Samayoa Moreno, junto a su madre y su hermano, marca una nueva actualización en el caso por la muerte de Claudina Isabel Velásquez Paiz, ocurrido en 2005.

Las capturas fueron ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en cumplimiento de una orden internacional solicitada por el Ministerio Público de Guatemala.

Los tres señalados permanecen bajo custodia en un centro de detención en Georgia, a la espera de su deportación. De acuerdo con las autoridades, habían sido declarados en rebeldía dentro del proceso penal, lo que permitió activar mecanismos de cooperación internacional.

El caso vuelve a la agenda pública tras permanecer años bajo reserva judicial y con avances intermitentes en distintas etapas del proceso.

A partir de esta captura, el expediente se reactiva dentro de una investigación que ha tenido múltiples fases desde 2005, con decisiones judiciales recientes que han permitido hacer públicas órdenes de captura y avanzar en nuevas diligencias.

1. Desaparición y hallazgo en 2005

El 12 de agosto de 2005, Claudina Isabel, estudiante de 19 años de la carrera de Derecho, desapareció tras salir de su vivienda en la Ciudad de Guatemala luego de participar en una actividad social. Su familia reportó el hecho ese mismo día ante las autoridades.

La búsqueda no se activó de forma inmediata, un aspecto que su familia ha señalado como determinante en la pérdida de tiempo crítico para localizarla con vida en las primeras horas.

Un día después, el 13 de agosto de 2005, su cuerpo fue localizado en un terreno baldío de la zona 11 capitalina, confirmándose que había sido víctima de violencia. El hallazgo dio inicio formal a la investigación a cargo del Ministerio Público.

Desde entonces, el caso se mantuvo bajo investigación judicial prolongada, con señalamientos sobre el manejo inicial de la escena del crimen y la recolección de evidencia.

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2. Investigación, impunidad y sanción internacional

En los años posteriores, la familia denunció fallas en la investigación inicial, incluyendo demoras, pérdida de indicios y falta de diligencia en las primeras horas del caso.

En una columna publicada en 2025 por la periodista Carolina Escobar Sarti en Prensa Libre, el padre de la víctima, Jorge Velásquez, reiteró su postura de que la actuación policial fue determinante en el desenlace del caso. “Mi hija estaría viva si la Policía hubiera actuado a tiempo”, afirmó, al señalar el retraso en la búsqueda inicial.

En ese mismo espacio, también expresó el impacto emocional del proceso judicial y la revictimización sufrida por la familia, al insistir en que “el sistema beneficia a quien comete el crimen y no dignifica a la víctima”. En otra de sus declaraciones, reiteró: “Se lo debo a mi hija”, en referencia a su lucha por justicia.

El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que determinó responsabilidad del Estado de Guatemala por deficiencias en la investigación y ordenó medidas de reparación.

La sentencia consolidó el expediente como un caso emblemático de fallas estructurales en la investigación de violencia contra mujeres.

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3. Alerta, reapertura y caso vigente

A raíz de este caso y el de otras víctimas como María Isabel Véliz, se creó la Alerta Isabel-Claudina, un mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas en Guatemala.

Este sistema fue diseñado para acelerar la respuesta institucional en las primeras horas de una desaparición y mejorar la coordinación entre autoridades.

El caso de Claudina permaneció por años bajo reserva judicial, pero en 2025 un juzgado de Mayor Riesgo autorizó levantarla parcialmente, lo que permitió la publicación de órdenes de captura y la reactivación pública del expediente.

En ese periodo, el Ministerio Público avanzó en nuevas diligencias y logró nuevas vinculaciones al proceso, abriendo una fase reciente de reactivación judicial.

Dos décadas sin cierre

El caso de Claudina Isabel Velásquez Paiz se mantiene como uno de los expedientes más representativos de violencia contra mujeres en Guatemala, tanto por su duración como por la intervención de instancias internacionales.

Las declaraciones de la familia y el análisis público del caso han mantenido su relevancia, especialmente tras nuevas decisiones judiciales y capturas recientes.

Las autoridades guatemaltecas continúan con las gestiones para la repatriación de los detenidos, quienes deberán enfrentar el proceso judicial en el país conforme avance la coordinación internacional.

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