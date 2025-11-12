20 años sin justicia: los puntos clave del caso Claudina Isabel Velásquez Paiz

El 12 de agosto del 2005, Claudina Isabel Velásquez Paiz, estudiante de Derecho de 19 años, salió de su casa como cualquier otro día. Horas más tarde, sus padres supieron que había desaparecido.

Su cuerpo fue encontrado al día siguiente en un terreno baldío de la zona 11 de la Ciudad de Guatemala, con señales de violencia sexual y de que fue víctima de homicidio.

Veinte años después, el caso vuelve a ocupar titulares. En julio del 2025, el Ministerio Público logró que dos personas fueran ligadas a proceso penal y recientemente se giraron órdenes de captura contra otros cinco sospechosos, entre ellos un exjugador de futbol y varios de sus familiares, que están prófugos.

Los sospechosos son:

Eduardo Alejandro Samayoa Moreno

Jorge Barahona Orellana

Zully Moreno Barbier

Pedro Julio Samayoa Moreno (exfutbolista)

Dalia Liset Palma Herrarte

Los cinco acusados fueron declarados en rebeldía, vinculados al caso por una resolución de un juzgado con competencia para conocer procesos de Mayor Riesgo, Grupo “D”.

Aunque el caso sigue bajo reserva, el órgano jurisdiccional resolvió el pasado 29 de octubre del 2025 levantarla parcialmente para autorizar la publicación de las órdenes de captura.

“Si usted tiene información sobre el paradero de estas personas, puede comunicarse de forma confidencial a la línea 1572 del Ministerio Público o al 110 de la Policía Nacional Civil”, informaron las autoridades.

Un caso marcado por negligencia

El padre de Claudina, Jorge Velásquez, ha repetido durante años una frase que resume su sentir: “Mi hija estaría viva si la Policía no hubiera decidido buscarla 24 horas más tarde”, declaró en una reciente columna publicada por Carolina Escobar Sarti.

Aquel retraso en la búsqueda fue clave. La familia denunció que la Policía se negó a activar protocolos inmediatos por tratarse de una joven adulta, argumentando que “seguramente estaba con su novio”. Cuando finalmente iniciaron la búsqueda, para ellos ya era demasiado tarde.

Posteriormente, una condena al Estado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que las investigaciones iniciales estuvieron plagadas de errores: manipulación de la escena del crimen, pérdida de evidencia y estigmatización de la víctima.

Las autoridades insinuaron que Claudina “se había expuesto” a su destino, una narrativa que su familia y organizaciones en defensa de las mujeres han combatido desde entonces.

De símbolo de impunidad a referente

El caso de Claudina Isabel, junto con el de María Isabel Véliz Franco —asesinada en el 2001—, marcó un antes y un después.

Ambos impulsaron la creación de la Alerta Isabel-Claudina, el mecanismo que desde el 2018 busca a mujeres desaparecidas de forma inmediata.

Sin embargo, el contexto sigue siendo alarmante: en Guatemala desaparece una mujer cada cinco horas, y el 98% de los casos de violencia contra mujeres queda en impunidad, según organizaciones de derechos humanos.

Condena internacional y nuevo capítulo judicial

En el 2015, la CIDH condenó al Estado de Guatemala por no investigar diligentemente el asesinato de Claudina Isabel. La sentencia obligó al país a reconocer su responsabilidad y reparar el daño a la familia.

Nueve años después, en marzo del 2024, el Gobierno ofreció una disculpa pública.

El acto fue solemne, pero también doloroso para la familia. “Es trágico que la historia (de Claudina) se repite vez, tras vez, tras vez”, expuso el padre.

En una reciente columna publicada por Carolina Escobar Sarti, el padre de Claudina revivió los momentos más duros del proceso judicial y la revictimización que ha enfrentado su familia. Denunció que el sistema “beneficia a quien comete el crimen y no dignifica a la víctima”.

Relató que en una audiencia un defensor público se refirió a su hija de forma degradante, reflejando la violencia institucional que persistía incluso dentro del sistema judicial. “No puedo permitir que a Claudina se le trate así. Era una hija fabulosa, una mujer nacida del amor”, expresó.

El Juzgado de Mayor Riesgo D ligó a proceso en julio del 2025 a Juan Francisco Ortiz Zepeda y María Teresa Gudiel, por los delitos de asesinato, obstaculización a la acción penal y falso testimonio. Ambos permanecen bajo medidas sustitutivas mientras el proceso continúa bajo reserva.

Las nuevas órdenes de captura, giradas este año, reabren la esperanza de la familia. Pero también la escritora plantea la pregunta que atraviesa el caso desde el inicio: “¿La justicia que llega 20 años después, sigue siendo justicia?”.

Un legado contra la violencia de género

Cuando el Gobierno ofreció las disculpas públicas, recordó que el nombre de Claudina Isabel Velásquez hoy simboliza la lucha de cientos de familias que exigen respuestas en un país donde la violencia de género sigue siendo cotidiana.

Aunque el proceso judicial aún no concluye, la voz de su padre sigue firme: “Se lo debo a mi hija”.

