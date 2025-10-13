Rescatan a adolescente de 15 años agredida por su conviviente en Alta Verapaz

Justicia

Rescatan a adolescente de 15 años agredida por su conviviente en Alta Verapaz

Una adolescente de 15 años fue rescatada en Alta Verapaz tras ser agredida por su conviviente, de 19, quien quedó a disposición de un juzgado.

|

time-clock

Agresión contra adolescente en Alta Verapaz

Agentes de la PNC trasladan a Érick “N” luego de su captura en Santa María Cahabón, Alta Verapaz. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil informó este 13 de octubre sobre un incidente ocurrido en Santa María Cahabón, Alta Verapaz.

Según el reporte oficial, una adolescente de 15 años fue agredida por su conviviente, un hombre de 19 años. Fueron vecinos del lugar quienes alertaron a las fuerzas de seguridad sobre el hecho.

Los agentes capturaron a Érick “N”, quien fue puesto a disposición de un juzgado.

La menor presentaba golpes y laceraciones en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladada a un centro asistencial.

EN ESTE MOMENTO

Los acusados, sus abogados, los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo B y fiscales del MP participan en la audiencia en la que se dictó la absolución en el caso TCQ. (Foto Prensa Libre: Óscar Vásquez)

Tribunal absuelve a implicados en caso TCQ y ordena investigar a fiscales y exfuncionarios del proceso

Right
Javier Enrique Bauer Herbruger, Jorge Mario González Paz, Edgar Rolando Guzmán Fuentes, Luis Guillermo Velásquez, Jorge Alberto Santiago Chen Sam, Alfredo Skinner-Klée Sol, Jorge Miguel Castillo Castro.

Directorio de la Superintendencia de Competencia de Guatemala elige a Jorge Miguel Castillo Castro como primer superintendente

Right

ESCRITO POR:

Miguel Barrientos

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital y multimedia con 15 años de experiencia.

Lee más artículos de Miguel Barrientos

ARCHIVADO EN:

Alta Verapaz Santa María Cahabón Violencia contra la mujer Violencia contra menores 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS