Justicia
Rescatan a adolescente de 15 años agredida por su conviviente en Alta Verapaz
Una adolescente de 15 años fue rescatada en Alta Verapaz tras ser agredida por su conviviente, de 19, quien quedó a disposición de un juzgado.
Agentes de la PNC trasladan a Érick “N” luego de su captura en Santa María Cahabón, Alta Verapaz. (Foto Prensa Libre: PNC)
La Policía Nacional Civil informó este 13 de octubre sobre un incidente ocurrido en Santa María Cahabón, Alta Verapaz.
Según el reporte oficial, una adolescente de 15 años fue agredida por su conviviente, un hombre de 19 años. Fueron vecinos del lugar quienes alertaron a las fuerzas de seguridad sobre el hecho.
Los agentes capturaron a Érick “N”, quien fue puesto a disposición de un juzgado.
La menor presentaba golpes y laceraciones en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladada a un centro asistencial.
pic.twitter.com/vBSiCA4l1D— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 14, 2025