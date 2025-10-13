Rescatan a adolescente de 15 años agredida por su conviviente en Alta Verapaz

La Policía Nacional Civil informó este 13 de octubre sobre un incidente ocurrido en Santa María Cahabón, Alta Verapaz.

Según el reporte oficial, una adolescente de 15 años fue agredida por su conviviente, un hombre de 19 años. Fueron vecinos del lugar quienes alertaron a las fuerzas de seguridad sobre el hecho.

Los agentes capturaron a Érick “N”, quien fue puesto a disposición de un juzgado.

La menor presentaba golpes y laceraciones en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladada a un centro asistencial.