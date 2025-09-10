Usuarios reciben mensajes de texto en su móvil para alertar sobre mujeres desaparecidas en Guatemala

El Ministerio Público (MP) informó este miércoles 10 de septiembre que, como parte del fortalecimiento de las acciones para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas en Guatemala, la Coordinadora Nacional de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas lanzó el sistema de difusión de alertas Isabel-Claudina a través de mensajes de texto para usuarias y usuarios de la telefonía celular Tigo.

Explicó que la difusión se realizará mediante mensajes de texto cortos, con el propósito de alertar e incentivar a la población a proporcionar información que contribuya a la pronta localización de mujeres reportadas como desaparecidas.

Según el MP, a partir de este miércoles, cada vez que una Alerta Isabel-Claudina se active, los usuarios de Tigo recibirán en sus teléfonos móviles un mensaje de texto en la localidad donde se origine el reporte de desaparición.

Qué información tendrá el mensaje

De acuerdo con la fiscalía, el mensaje incluirá el nombre de la mujer desaparecida, el lugar de desaparición y un enlace al boletín oficial emitido con todos los datos del caso.

Resaltó que, si la ciudadanía observa o tiene información sobre la mujer reportada, puede comunicarse a los números 1572 o 110, así como reportarlo a través de la página del Observatorio de las Mujeres o en cualquier Fiscalía o sede de la Policía Nacional Civil en todo el país.

Añadió el MP que esta iniciativa se desarrolla en el marco de la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, la cual moviliza de manera inmediata a las autoridades, medios de comunicación y comunidades para implementar acciones urgentes hasta su localización.

Destacó que el objetivo es garantizar la vida, libertad, seguridad, integridad y dignidad de las mujeres desaparecidas y evitar que sean víctimas de otros delitos o traslados forzados a otras comunidades o países.

De acuerdo con el ente investigador, el fortalecimiento del Mecanismo de Búsqueda Inmediata permite alcanzar actualmente una efectividad del 96% en la localización de mujeres reportadas como desaparecidas, gracias a una respuesta más ágil, una mejor coordinación interinstitucional y la participación de la sociedad civil.

