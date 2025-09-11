Condenan a más de cien años de prisión a hombre que mató a tres mujeres e intentó asesinar a un menor

El Ministerio Público (MP) informó este jueves 11 de septiembre que José T. fue condenado a 110 años de prisión inconmutables: 90 por tres femicidios y 20 por asesinato en grado de tentativa.

Según el ente investigador, el 29 de diciembre del 2023, tres víctimas se encontraban en su vivienda, en el caserío Culión, aldea Chujuyub, Santa Cruz del Quiché.

El MP afirmó que en ese lugar fueron sorprendidas por el sentenciado, quien intentó agredirlas sexualmente.

“Al oponerse, José T. les causó la muerte e intentó matar a un menor de edad. Posteriormente, huyó del lugar”, resaltó la fiscalía.

La investigación fue desarrollada por la agencia fiscal de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, con sede en Quetzaltenango.

De acuerdo con el MP, la condena fue dictada por el Tribunal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual de Quiché.

Para leer más: Hombre que asesinó a una mujer y luego se lanzó de un segundo piso pasará varias décadas en la cárcel

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.