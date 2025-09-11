Condenan a más de cien años de prisión a hombre que mató a tres mujeres e intentó asesinar a un menor

Justicia

Condenan a más de cien años de prisión a hombre que mató a tres mujeres e intentó asesinar a un menor

Un hombre fue hallado culpable de tres femicidios y de asesinato en grado de tentativa, en Quiché.

|

Un hombre fue condenado por tres femicidios y asesinato en grado de tentativa en Quiché. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio Público (MP) informó este jueves 11 de septiembre que José T. fue condenado a 110 años de prisión inconmutables: 90 por tres femicidios y 20 por asesinato en grado de tentativa.

Según el ente investigador, el 29 de diciembre del 2023, tres víctimas se encontraban en su vivienda, en el caserío Culión, aldea Chujuyub, Santa Cruz del Quiché.

El MP afirmó que en ese lugar fueron sorprendidas por el sentenciado, quien intentó agredirlas sexualmente.

“Al oponerse, José T. les causó la muerte e intentó matar a un menor de edad. Posteriormente, huyó del lugar”, resaltó la fiscalía.

La investigación fue desarrollada por la agencia fiscal de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, con sede en Quetzaltenango.

De acuerdo con el MP, la condena fue dictada por el Tribunal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual de Quiché.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

ARCHIVADO EN:

Femicidios Femicidios en Guatemala Ministerio Público Quiché Violencia contra la mujer 
