Jueza revoca arresto domiciliario a implicados en el caso Claudina Velásquez y lo sustituye por control telemático

La jueza Abelina Cruz Toscano resolvió, en audiencia este miércoles 7 de enero, que dos implicados en el crimen de Claudina Velásquez puedan hacer uso del control telemático como sustitución del arresto domiciliario.

Se trata de Juan Francisco Ortiz Zepeda y María Teresa Gudiel, según lo resuelto.

La audiencia se desarrolló a puerta cerrada, debido a la reserva judicial del proceso, por lo que se desconocen los argumentos presentados por la defensa de los sindicados para solicitar el control telemático. Esta medida les permitirá movilizarse en todo el territorio nacional.

El 17 de julio del 2025, Ortiz Zepeda y Gudiel fueron ligados a proceso penal por su presunta implicación en el crimen de Claudina Velásquez.

En julio del mismo año, la jueza Abelina Cruz Toscano, además de ligarlos a proceso penal, les otorgó arresto domiciliario, lo que les permitió evitar ir a prisión.

Ambos procesados son investigados por falso testimonio, conspiración para el asesinato y obstaculización a la acción penal, según la investigación.

El 30 de enero del 2026, los sindicados deberán comparecer ante el Juzgado de Mayor Riesgo para la audiencia de etapa intermedia, en la cual se resolverá si enfrentarán juicio por los hechos que se les imputan.

El 12 de agosto del 2005, Claudina Isabel Velásquez Paiz, estudiante de Derecho de 19 años, salió de su casa como cualquier otro día. Horas más tarde, sus padres supieron que había desaparecido. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente en un terreno baldío de la zona 11 de la ciudad de Guatemala, con señales de violencia sexual y de que fue víctima de homicidio.

