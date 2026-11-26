El Juzgado Segundo Penal conocerá este viernes 27 de noviembre, a las 10 horas, el informe sobre las diligencias de allanamiento efectuadas por el Ministerio Público (MP) este jueves, como parte de la investigación contra anteriores autoridades del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), confirmaron fuentes oficiales a Prensa Libre.

La audiencia se desarrollará a puerta cerrada debido a la reserva judicial del caso, que ha limitado el acceso a información sobre los hechos investigados y los delitos atribuidos a cada uno de los sindicados.

Prensa Libre tuvo acceso a la querella penal que presentó la Asociación Deporte Limpio, en el 2024, y en ella figuran como sindicados Gerardo Aguirre, expresidente del COG; Juan Carlos Sagastume, ex vicepresidente; María del Carmen Toriello Arzú de García-Gallont, exvocal I; Claudia Lorena Rivera Lucas, exvocal II; Rafael Antonio Cuestas Rölz, exvocal III; Gerardo Estrada Mayorga, gerente general y Helen Jeanyra González Orellana de Sandoval,

De acuerdo con miembros de la Asociación, Saúl Méndez, quien inicialmente formó parte del Comité Ejecutivo del COG, no figura entre los sindicados en este caso. Fuentes de Deporte Limpio explicaron que Méndez renunció al cargo y habría sido sustituido por Claudia Lorena Rivera Lucas. Fuentes de la Policía Nacional Civil incluyeron a Méndez, extraoficialmente, en la comunicación sobre las órdenes de captura. Al respecto, el Ministerio Público no respondió para validar este extremo.

https://twitter.com/prensa_libre/status/2125392947508089259?a=M56oRQOBp-kDHIlrz_Q&s=20

El origen de las órdenes de aprehensión

El proceso penal que derivó en las órdenes de aprehensión se originó en una querella presentada por la Asociación Deporte Limpio en el 2024, por la presunta sustracción y alteración de una parte de un acta en la que se distribuyó el presupuesto para algunas federaciones deportivas, explicó Arana.

De acuerdo con la querella, entre los posibles delitos denunciados figuran abuso de autoridad, falsedad, sustracción y destrucción de documentos públicos, además de otros sobre los cuales no proporcionó detalles debido a la reserva del caso.

El MP informó anteriormente que la investigación está relacionada con presuntas irregularidades en documentos presupuestarios correspondientes al ejercicio fiscal del 2022.

Hasta ahora, no se han divulgado los delitos específicos por los cuales fueron giradas las órdenes de aprehensión contra cada uno de los sindicados.

https://twitter.com/prensa_libre/status/2115825346788360455?a=KJKMD__gK9VPh2GNxiA&s=20

Cuarto allanamiento

Este jueves 26 de noviembre, investigadores del MP ingresaron por cuarta ocasión al Palacio de los Deportes, en la zona 5 de la capital, como parte de las diligencias relacionadas con el COG.

Según fuentes judiciales consultadas por Prensa Libre, las autoridades buscaban documentación relacionada con la designación de cinco integrantes interinos del Comité Ejecutivo de esa institución.

El martes 24 de noviembre, el MP y la Policía Nacional Civil (PNC) efectuaron varios allanamientos, sin que se reportaran capturas.

Un día después, el juez segundo penal, Mario Hichos, declaró en rebeldía a sindicados en el caso, luego de que las autoridades no lograran hacer efectivas las órdenes de aprehensión.

Los resultados de las nuevas diligencias serán conocidos por el juzgador durante la audiencia de este viernes.

https://twitter.com/prensa_libre/status/2126017747926548852?a=h8wFT7W32QNWYzdTBfM&s=20

Deporte Limpio prepara nuevas acciones legales

Según se estableció, la Asociación Deporte Limpio prepara nuevas acciones legales relacionadas con presuntas irregularidades en el deporte federado guatemalteco.

Entre los asuntos que la organización prevé denunciar figuran el traslado de fondos a federaciones deportivas internacionales con motivo de los Juegos Centroamericanos, la contratación de personal relacionada con las denominadas por la legisladora Karina Paz "clicas del deporte" y la posible usurpación de funciones.

Prensa Libre, mediante una fiscalización legislativa, documentó contrataciones, vínculos familiares y remuneraciones en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y el Comité Olímpico Guatemalteco.

Por otra parte, la diputada Karina Paz informó en sus redes sociales que presentó una denuncia penal ante el MP contra los representantes de federaciones y asociaciones deportivas que votaron a favor del nombramiento del Comité Ejecutivo interino del COG.

La legisladora cuestionó la legalidad del procedimiento y sostuvo que correspondía convocar a elecciones. Además, publicó el listado de los delegados que figuran en el acta y solicitó al MP que investigue los hechos y deduzca las responsabilidades penales que correspondan.

https://twitter.com/karinapazGt/status/2126082556982419823?a=rRC--fESpt7CJ-NFKkA&s=20





