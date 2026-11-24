La trayectoria de Gerardo René Aguirre Oestmann en la dirigencia deportiva guatemalteca comenzó antes de su llegada a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) en el 2009. Desde entonces, ha ocupado cargos en las principales instituciones del deporte federado, protagonizado disputas electorales y enfrentado controversias judiciales por la presidencia del Comité Olímpico Guatemalteco (COG).

Este martes 24 de noviembre del 2026, la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que existe una orden de captura en su contra, en el marco de una investigación del Ministerio Público (MP) vinculada con el COG.

Las autoridades buscan ejecutar siete órdenes de aprehensión contra exintegrantes del anterior Comité Ejecutivo, en un caso bajo reserva judicial por presuntas irregularidades relacionadas con documentación presupuestaria del 2022.

La investigación tiene como antecedente una denuncia presentada por la Asociación Deporte Limpio, que este martes celebró las diligencias de las autoridades.

De CDAG al Comité Olímpico

Gerardo Aguirre comenzó su trayectoria dirigencial en la Asociación Nacional de Sóftbol, que presidió entre 1999 y 2004. Posteriormente ocupó cargos en la Dirección General de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes y en la Dirección General de Educación Física (Digef), del Ministerio de Educación.

El Ministerio de Educación y la Dirección General de Educación Física es el origen de las relaciones profesionales entre Aguirre, Dennis Alonzo Mazariegos, Gerardo Estrada Mayorga, Luis Néstor Madrid González, Elvia González Torres y José Gabriel del Busto Fernández, quienes les han acompañado en su trayectoria, según la publicación de Prensa Libre: Los nombres cambian de puesto, pero permanecen en el deporte de Guatemala: contratos en CDAG y COG, dietas y vínculos familiares

Según fiscalización legislativa, varios de ellos pasaron posteriormente a ocupar puestos en CDAG, COG y otras entidades deportivas.

En el 2009, Aguirre llegó a la presidencia de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), tras ganar una elección impugnada por candidatos opositores. La controversia llegó a la Corte de Constitucionalidad, que revocó un amparo provisional relacionado con el proceso.

En su planilla figuraban Juan Carlos Sagastume, Lorena Toriello, Saúl Méndez y Rafael Cuestas, quienes posteriormente también lo acompañaron en el Comité Olímpico Guatemalteco (COG).

Alonzo, quien fue ministro de Educación entre febrero del 2010 y enero del 2012, reconoció en una entrevista con Prensa Libre en noviembre del 2013:

“Desde el Ministerio de Educación apoyé a Gerardo Aguirre cuando estuvo en la Digef”.

Ese mismo año, Aguirre disputó la presidencia del COG. El general Sergio Camargo había ganado las elecciones de octubre, en las que Aguirre no participó debido a un amparo.

Tras nuevas resoluciones judiciales, los comicios se repitieron en diciembre y Aguirre resultó electo. Asumió el 21 de enero del 2014. Alonzo pasó a presidir CDAG y Madrid ocupó la Gerencia de esa institución, puesto en el que permanece desde el 16 de enero del 2014.

Los nombres en las órdenes de captura

La trayectoria de algunos de los dirigentes que acompañaron a Aguirre vuelve a cobrar relevancia con las diligencias judiciales del 24 de noviembre del 2026.

Según información pendiente de confirmación por el Ministerio Público, entre las personas contra quienes se habrían girado órdenes de captura figuran Juan Carlos Sagastume, Lorena Toriello, Saúl Méndez y Rafael Cuestas.

La información también menciona a Claudia Lorena Rivera Lucas, Gerardo Estrada Mayorga y Helen Jeanyra González Orellana de Sandoval.

Las autoridades confirmaron la existencia de siete órdenes de aprehensión contra exintegrantes del anterior Comité Ejecutivo del COG, además de la orden contra Aguirre.

La disputa que provocó una suspensión internacional

La controversia más prolongada por la presidencia del COG comenzó con las elecciones del 2021.

Aguirre no pudo participar porque su planilla carecía del finiquito. El Tribunal Electoral del Deporte Federado (Tedefe) declaró ganadora a la agrupación encabezada por el exfutbolista Jorge Rodas.

Sin embargo, un amparo provisional solicitado por la planilla de Aguirre suspendió el proceso.

Posteriormente, la Asamblea del COG aprobó nuevos estatutos, avalados por el Comité Olímpico Internacional (COI), bajo los cuales Aguirre fue reelecto en marzo del 2022.

La Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente artículos de esos estatutos. El COI consideró que la intervención judicial era contraria a la autonomía del movimiento olímpico y suspendió al comité guatemalteco en octubre del 2022.

La medida afectó a los deportistas guatemaltecos, quienes participaron como atletas independientes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador y los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, celebrados en el 2023.

Mientras los tribunales respaldaban la toma de posesión de Rodas, el COI mantuvo su reconocimiento a las autoridades encabezadas por Aguirre.

Rodas administró el COG durante unos 15 meses sin obtener el aval internacional.

El 16 de marzo del 2024, la Asamblea General Extraordinaria del COG desconoció su administración y restituyó a Aguirre. Tres días después, el COI levantó provisionalmente la suspensión de Guatemala.

Los litigios continuaron. En marzo del 2025, Rodas obtuvo una nueva resolución judicial favorable a su restitución, apelada por las autoridades del COG.

El 2 de octubre de ese año, Aguirre fue reelecto para otro período de cuatro años bajo los estatutos reconocidos por el COI.

Los funcionarios que permanecen

Las disputas por las presidencias de CDAG y COG también estuvieron acompañadas de movimientos de funcionarios entre ambas instituciones.

Según el diputado José Chic, cuando Rodas asumió la administración del COG, algunas personas contratadas durante la gestión de Aguirre perdieron sus puestos y posteriormente fueron incorporadas a CDAG.

Entre esos movimientos identifica el de Gerardo Estrada Mayorga, quien dejó la Gerencia del COG y ocupó temporalmente la de CDAG.

Pese a los cambios en las presidencias de CDAG, Madrid ha permanecido al frente de la Gerencia desde el 2014. Alonzo, por su parte, presidió CDAG entre el 2014 y el 2017, y regresó a esa posición entre diciembre del 2024 y diciembre del 2025.

Los diputados Chic y Karina Paz consideran que estos movimientos forman parte de una estructura de dirigentes y funcionarios que ha conservado influencia sobre la administración deportiva.

“La estructura que ha generado Gerardo Aguirre ... ha sobrevivido a diferentes partidos políticos que han estado en el gobierno”, afirmó Chic durante las fiscalizaciones.

Paz coincide en señalar la permanencia de relaciones profesionales entre funcionarios de las distintas instituciones.

“Las decisiones las toman las cabezas y los demás solo marchan. Y marchan de una forma muy ordenada”, afirmó la legisladora a Prensa Libre.

Esos señalamientos forman parte de las fiscalizaciones legislativas sobre la administración del deporte federado. No se ha establecido que los movimientos de personal y las contrataciones descritas formen parte del expediente penal que motivó las órdenes de captura de este martes.

Deporte Limpio celebra las diligencias

La Asociación Deporte Limpio, que presentó una denuncia por presuntas irregularidades administrativas y posibles alteraciones de documentos presupuestarios del COG correspondientes al 2022, se pronunció este martes sobre las actuaciones del MP y la PNC.

“Ahora ya van a poder declarar los que tenían miedo de esta clica”, escribió la asociación en su página de Facebook.

En el mismo mensaje expresó: “¡Nos alegra ser parte de este logro!”.

Deporte Limpio recordó que las presuntas modificaciones documentales habrían buscado beneficiar a integrantes de la dirigencia del organismo deportivo.

Uno de los antecedentes de las diligencias es la orden de captura contra Helen Jeanyra González Orellana, secretaria administrativa del Comité Ejecutivo del COG.

El 16 de noviembre, fiscales del MP y agentes de la PNC allanaron el Palacio de los Deportes para recabar indicios y buscar ejecutar esa orden de aprehensión. La diligencia concluyó sin capturas.

La investigación se desarrolla bajo reserva judicial, por lo que no se han conocido todos los detalles de las imputaciones individuales.

Un nuevo Comité Ejecutivo

La investigación penal coincidió con un nuevo cambio de autoridades en el Comité Olímpico Guatemalteco.

El 19 de noviembre, tres días después del primer allanamiento, la Asamblea General del COG anunció la designación de cinco integrantes interinos de su Comité Ejecutivo.

Julio Fernando Cáceres Grajeda, quien anteriormente presidió CDAG y Conader, fue nombrado presidente interino. Liliana Segura Monzón de Delcompare, excontralora general de Cuentas, fue designada vicepresidenta y secretaria general interina.

También fueron nombrados Ana Waleska Soto Abril, Tulio Armando Contreras Roldán y Aída Virginia Boesche Pedrero como vocales. Cinco días después de esa designación, las autoridades confirmaron la orden de captura contra Aguirre y otras órdenes de aprehensión dirigidas a exintegrantes del Comité Ejecutivo.

Las investigaciones del MP se encuentran bajo reserva judicial, mientras la administración del COG queda a cargo de autoridades interinas.