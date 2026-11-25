El juez segundo penal, Mario Hichos, declaró en rebeldía a exintegrantes del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), luego de que las órdenes de captura giradas en su contra no se hicieran efectivas durante los operativos del 24 de noviembre.

La información la confirmó este miércoles 25 de noviembre el abogado Carlos Arana, quien representa a la Asociación Deporte Limpio.

El abogado brindó declaraciones a la prensa tras concluir una audiencia en el Juzgado Segundo Penal.

En tres ocasiones, las autoridades han desarrollado diligencias en el Palacio de los Deportes, zona 5, por un caso de supuesta corrupción en el COG.

Durante las diligencias del 24 de noviembre, los allanamientos se extendieron a otros puntos y, según las autoridades, hay órdenes de captura contra siete personas.

El primer operativo se efectuó el lunes 16 de noviembre, cuando las autoridades informaron sobre diligencias en seguimiento a presuntas irregularidades administrativas y falsificación de documentos en el COG, relacionadas con el manejo de documentación presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal del 2022.

En sus declaraciones de este miércoles, el abogado Carlos Arana explicó que la asociación figura como querellante adhesiva provisional en el proceso.

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Añadió que los informes son negativos, pues las personas que buscan las autoridades no han sido localizadas en sus lugares de residencia.

Agregó que durante las diligencias se efectuó el secuestro de libros y actas, como parte de las acciones autorizadas por el juez.

Dijo que la investigación continúa y que, por ahora, se espera que se hagan efectivas las órdenes de captura.

Las autoridades ya han confirmado la orden de captura contra Gerardo Aguirre.

El abogado Arana indicó que Helen González Orellana, por medio de sus abogados, presentó un escrito para solicitar al juez que aceptara su presentación espontánea. La solicitud habría sido admitida y se programó una audiencia para marzo del 2027. Indicó que esta información no forma parte de la reserva.

Según información pendiente de confirmación por el Ministerio Público, entre las personas contra quienes se habrían girado órdenes de captura figuran Juan Carlos Sagastume, Lorena Toriello, Saúl Méndez y Rafael Cuestas.

La información también menciona a Claudia Lorena Rivera Lucas y Gerardo Estrada Mayorga.

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