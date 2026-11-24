Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) desarrollan este martes 24 de noviembre ocho diligencias de allanamiento en seguimiento a un caso que se encuentra bajo reserva y está vinculado con el Comité Olímpico Guatemalteco (COG).

Una de las diligencias se desarrolla en el Palacio de los Deportes, según informó la fuente.

De acuerdo con la información proporcionada, las autoridades buscan hacer efectivas siete órdenes de captura.

Este es el tercer operativo en los últimos días, ya que el 19 de noviembre se registró nuevamente la presencia de personal del MP y de agentes de la PNC en el Palacio de los Deportes, en la zona 5.

El primer operativo se efectuó el lunes 16 de noviembre, cuando las autoridades informaron sobre diligencias en seguimiento a presuntas irregularidades administrativas y falsificación de documentos en el COG, relacionadas con el manejo de documentación presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal del 2022.

La PNC confirmó que las órdenes de aprehensión son contra el exdirigente del COG, Gerardo Aguirre, y otros exmiembros del anterior Comité Ejecutivo del COG.

Las diligencias de este 24 de noviembre continúan en desarrollo.

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