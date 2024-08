El Ministerio Público (MP) presentó este lunes 26 de agosto ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal el testimonio de un nuevo testigo en el caso Farruko Pop, a quien identificaron como “Testigo B”, quien habría identificado a las personas que participaron en el crimen contra el cantante; además, revelaron un video en el que se habla del crimen.

El MP presentó las declaraciones del “Testigo B”, cuya identidad se encuentra bajo reserva, durante la audiencia de primera declaración de Carlos Roberto López Ortiz, uno de los sindicados de supuestamente haber participado en el crimen contra Jorge Sebastián Pop Chocoj, conocido Farruko Pop.

El cuerpo del joven fue localizado enterrado en una fosa clandestina en el patio de una vivienda en la colonia El Limón, zona 18 de la capital el 25 de mayo de 2024, cuando llevaba cerca de una semana desaparecido.

El cuerpo de Farruko Pop tenía señales de violencia y se determinó que murió estrangulado; además de tener una marca cortante en una pierna, que se relaciona con la pandilla de la zona 18.

El 29 de julio, durante una audiencia judicial, un fiscal a cargo de la investigación profundizó en los aspectos técnicos y científicos de la investigación, y resaltó la serie de evidencias, además de la declaración de un testigo (“Testigo A”) que considera cruciales y que relacionarían a los implicados en el crimen.

Este lunes el caso fue declarado bajo reserva por 10 días, debido a que el sindicado dijo temer por su vida si era expuesto ante los medios de comunicación; sin embargo, la Fiscalía reveló la existencia de un nuevo testigo y proporcionó los detalles de la declaración que este rindió en el MP el pasado 2 de agosto.

Qué dice el “Testigo B”

De acuerdo con la declaración del “Testigo B” presentada por el MP, esta persona dijo que “al día siguiente 21 de mayo de 2024 como a las 10 de la mañana me llamó el Slim y me empezó a maltratar y qué que pedo con lo que había pasado ayer, que si yo había dado brecha para hacer eso y que si yo había dado permiso para que mataran a Farruko Pop, y que quien le había contado era la Saraí y que lo habían matado en el cuarto que estaba al fondo de la casa que no está repellado”.

Según el fiscal del caso, esas declaraciones coinciden con el lugar donde localizaron las muestras de sangre.

El testigo prosiguió y dijo que Carlos Roberto López Ortiz llevó una piocha y una pala y se las entregó a otra persona que apodan al Shuquito, y a las 2 de la mañana “vi que llegaron a sacar el cuerpo de Farruko Pop en la casa donde lo mataron y los que llegaron entre ellos estaban Elton Girón Mejía, Hilario Roberto Velásquez Arana, Marcos Daniel Sunún, Alias el Chacal, Pineda Pinzón y Carlos Roberto López Ortiz, quien solo colaboró con la pala, pero estuvo presente cuando enterraron el cuerpo”.

El fiscal señaló al testigo se le puso a la vista un álbum fotográfico con nueve fotografías y reconoció a la persona que consiguió la pala y la piocha, Carlos Roberto López Ortiz.

Agregó que el testigo B identificó a otra persona conocida como Kong, quien le entregó un teléfono celular color rosa y le dijo que como él sabía que colaboraba con las autoridades ese aparato le sería de utilidad.

“Al revisar el teléfono vi que tenía grabaciones y fotos relacionadas con Farruko Pop en el que aparecen las mimas patojas que vi que estuvieron las mismas patojas que estuvieron con Farruko Pop el 20 de mayo de 2024, y al ver eso me dio mucho miedo tener ese teléfono, por lo que me comuniqué con agentes de la PNC”, dijo el “Testigo B”.

El “Testigo B” agregó que los pandilleros de la clica Solo Raperos de la Mara 18 han asesinado a muchas personas en ese lugar, por lo que el testigo se fue a vivir a otro lugar.

Videollamada

El MP reprodujo parte de la prueba y se observa un video en el que otro de los sindicados habla con presuntos líderes del Barrio 18 donde lo cuestionan del crimen.

Menciona que luego de a ver estrangulado a Jorge Sebastián le habrían dado un balazo, lo que se confirmó en el examen forense.

El presunto pandillero que se ve en el video dice que el día del crimen en el lugar estuvieron “La Sara, la Baberly, la Lizi, El Elton, el Carlos y yo”.

En el video que presentó el MP se observa a Hilario Velásquez, otro de los señalados por la Fiscalía, explicando a otro pandillero por medio de una videollamada lo que ocurrió con Farruko Pop.

Durante la conversación Hilario le explica lo que ocurrió el día de los hechos y le reitera que él pensaba que estaba "autorizado" y que sabía nada.

"Mira pues, yo te voy a contar mi parte y lo que yo vi y lo que pasó, verdad carnal. Te lo juro, te lo juro, yo de mi parte te estoy contando la verdad. No sé qué dijeron, pero a huevos, puta yo pensando que tenían brecha porque hasta a mi carnal mencionaron", comenta el señalado durante la comunicación.

La grabación es de más 10 minutos, pero el MP solo reprodujo las partes más importantes, como cuando menciona a quiénes estuvieron cuando se cometió el crimen contra Farruko Pop.

Se cree que la personas con la que conversa el sospechoso es un pandillero que estaría en alguna prisión.

El señalado detalla cómo varios de los señalados, entre ellos algunos menores de edad, salían y entraban del lugar donde ocurrió el crimen. “Por eso te estoy diciendo que cuando terminaron de hacer toda la chimba yo me quedé ahí carnal. Te vuelvo a explicar. Mira, pues, ella me dijo que cayera, yo caí ", comentó Hilario.

Del otro lado del teléfono el otro sujeto cuestiona que "Por qué hicieron esa mierda", a lo que Hilario responde, "Por eso fue que yo caí, yo no sabía nada. Yo pensé que tenían brecha, yo pensé que tenía brecha”.

"La primera vez que me dijo que estaba hablando con Farruko, deja de muladas le dije yo. Yo estaba ahí sentado cuando me escribió la Bervely que ahí iba la Sara para abajo y cuando vi ya iba con el cuete. Yo te estoy diciendo la verdad, no te estoy dando pajas. Yo te estoy diciendo la verdad, que ellas estuvieron ahí con Farruko. Yo caí cuando la Sara me dijo que fuéramos para abajo y ella ya iba con el cuete para abajo", insistía Hilario.

"Quien pisados le dijo a esa patoja que hicieran eso", vuelve a cuestionar el sujeto al otro lado del teléfono.