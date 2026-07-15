Caso Genocidio Ixil: Tribunal otorga medidas sustitutivas al militar retirado Benedicto Lucas García

En audiencia este miércoles 15 de julio, el Tribunal de Mayor Riesgo B benefició con medidas sustitutivas al militar retirado Manuel Benedicto Lucas García, procesado en el caso conocido como Genocidio Ixil.

Entre las medidas otorgadas figuran el arresto domiciliario en la casa de un hijo, el arraigo y la prohibición de comunicarse con testigos.

A pesar de haber sido beneficiado con medidas sustitutivas, Lucas García no podrá salir de prisión debido a otros procesos en su contra.

En su intervención, el señalado afirmó que no piensa salir del país y que no cuenta con dinero para costear su vida en otro territorio. Agregó que no quiere continuar encerrado en el cuarto de un hospital.

En este proceso, Lucas García está señalado de los delitos de deberes contra la humanidad y desaparición forzada, presuntamente cometidos contra la población maya ixil.

El juicio en su contra está pendiente de desarrollarse en el Tribunal de Mayor Riesgo B.

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El 7 de noviembre del 2024, el Ministerio Público pidió una pena de 2 mil 860 años de prisión para Manuel Benedicto Lucas García por el supuesto asesinato de pobladores indígenas durante el conflicto armado interno.

El militar es investigado por su presunto rol en la muerte de indígenas, mientras gobernaba su hermano, el presidente Romeo Lucas García, quien falleció en Venezuela en el 2006.

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Con información de Ángel Oliva