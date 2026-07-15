Caso Genocidio Ixil: Tribunal otorga medidas sustitutivas al militar retirado Benedicto Lucas García

Justicia

Caso Genocidio Ixil: Tribunal otorga medidas sustitutivas al militar retirado Benedicto Lucas García

Benedicto Lucas García está señalado por los delitos contra los deberes de la humanidad y desaparición forzada.

|

time-clock

BENEDICTO LUCAS GARCÍA. CASO MASACRE IXIL

Manuel Benedicto Lucas García, procesado dentro del caso conocido como Genocidio Ixil, en audiencia el 15 de julio de 2026. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

En audiencia este miércoles 15 de julio, el Tribunal de Mayor Riesgo B benefició con medidas sustitutivas al militar retirado Manuel Benedicto Lucas García, procesado en el caso conocido como Genocidio Ixil.

Entre las medidas otorgadas figuran el arresto domiciliario en la casa de un hijo, el arraigo y la prohibición de comunicarse con testigos.

A pesar de haber sido beneficiado con medidas sustitutivas, Lucas García no podrá salir de prisión debido a otros procesos en su contra.

En su intervención, el señalado afirmó que no piensa salir del país y que no cuenta con dinero para costear su vida en otro territorio. Agregó que no quiere continuar encerrado en el cuarto de un hospital.

EN ESTE MOMENTO

Rectores eligen a Miquel Cortés de la URL como presidente de la postuladora para contralor

Right
pago de bono 14 en guatemala

¿Le pagaron menos Bono 14? Conozca cómo calcularlo, cuándo no aplican descuentos por suspensión del IGSS y desde cuándo puede denunciar

Right

En este proceso, Lucas García está señalado de los delitos de deberes contra la humanidad y desaparición forzada, presuntamente cometidos contra la población maya ixil.

El juicio en su contra está pendiente de desarrollarse en el Tribunal de Mayor Riesgo B.

Para leer más: Sala Segunda de Apelaciones anula caso Creompaz y ordena la libertad para los militares señalados

El 7 de noviembre del 2024, el Ministerio Público pidió una pena de 2 mil 860 años de prisión para Manuel Benedicto Lucas García por el supuesto asesinato de pobladores indígenas durante el conflicto armado interno.

El militar es investigado por su presunto rol en la muerte de indígenas, mientras gobernaba su hermano, el presidente Romeo Lucas García, quien falleció en Venezuela en el 2006.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

Con información de Ángel Oliva

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Benedicto Lucas García Conflicto armado interno Genocidio en Guatemala Genocidio Ixil 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM