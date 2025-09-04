Caso José Andrés Contreras Santizo: capturan a hombre y mujer vinculados a desaparición en El Naranjo

Un hombre y una mujer fueron capturados en distintos operativos realizados por las autoridades, en seguimiento al secuestro y desaparición de José Andrés Contreras Santizo, de 20 años, ocurrido el 3 de junio del 2025, cuando salía de un gimnasio en El Naranjo, zona 4 de Mixco.

Investigadores del Comando Antisecuestros de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala reportaron la detención de un hombre de 24 años y de una mujer de 22. Además, se informó que otro implicado, de 27 años, quien guarda prisión, fue notificado de un nuevo delito.

Las autoridades indicaron que el primero de los detenidos está señalado por el delito de plagio o secuestro, mientras que la mujer está acusada de encubrimiento del mismo delito.

El hombre que ya guarda prisión fue notificado por el delito de secuestro.

Los cateos se realizaron en la 14 calle 14-97, colonia Jardines de Minerva 1, zona 11 de Mixco; otro fue en la 16 calle 11-11, lotificación Villa de Minerva, en la misma zona. También se efectuó un allanamiento en la 22 avenida 7-61, colonia Villa de San José III, y/o 22 avenida 7-57, zona 4 de Mixco. La última diligencia tuvo lugar en la 10 avenida A 2-77, zona 2, Santa Catarina Pinula, Guatemala.

A los capturados se les decomisaron cinco teléfonos celulares, un pantalón y una gorra.

Estructura criminal

Información de la PNC señala que los capturados podrían pertenecer a una estructura criminal dedicada a asesinatos, secuestros y otros delitos en Mixco y la capital.

Además del secuestro de José Andrés Contreras Santizo, ocurrido el 3 de junio del 2025 en zona 4 de Mixco, también se les vincula con el crimen contra un taxista, registrado el 17 de agosto del 2025.

Ese día, en la 15 calle y 11 avenida, colonia Planes de Minerva, zona 11 de Mixco, Eswin Aroldo Lorenzana, de 35 años, fue trasladado a un centro asistencial luego de ser herido de bala.

Las autoridades indicaron que conducía un taxi pirata cuando fue atacado. Murió en el hospital a causa de dos heridas en el cuello y tres en el cráneo.

¿Qué pasó con José Contreras Santizo?

Contreras salió de su casa a las 10 horas del pasado 3 de junio y se dirigía a un gimnasio ubicado en El Naranjo, zona 4 de Mixco, en una camioneta tipo agrícola azul, con placas P-717JNP. Dos horas después de haber salido de su casa, desapareció.

“Salió de la casa y les dijo a mis papás que iría al gimnasio. Esa fue la última vez que supimos de él”, comentó la hermana de Contreras.

Agregó que ese mismo día, Andrés llamó a uno de sus amigos para pedirle que se reunieran, pero su compañero no pudo acompañarlo.

"En ese lapso, entre las 10 y 11.50 horas del 3 de junio, ya nadie tuvo rastro de él, ni llamadas ni nada", relató.

“Me encuentro desesperado. Mi hijo es un estudiante universitario”, dijo el padre del joven en una carta enviada a los funcionarios.