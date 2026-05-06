Caso Litzy Cordón: Aplazan juicio contra Kevin Manolo Rivas Cordón por muerte de su prima

El Tribunal de Mayor Riesgo B continuó este martes 6 de mayo el juicio contra Kevin Manolo Rivas Cordón, acusado por el Ministerio Público (MP) de plagio o secuestro y asesinato de su prima Litzy Amelia Cordón Guardado, en un caso ocurrido en Zacapa en el 2020.

Durante la audiencia, la jueza a cargo informó que el debate fue aplazado debido a una imposibilidad material, ya que debía cumplir de inmediato una resolución emitida por la Cámara Penal relacionada con dos recursos de reposición.

Antes de finalizar la diligencia, la jueza señaló que en distintas etapas procesales se ha concedido al MP varios aplazamientos para efectuar nuevas diligencias de prueba.

Según la investigación expuesta por el MP, Litzy Amelia Cordón Guardado fue localizada sin vida el 5 de octubre del 2020 en Teculután, Zacapa. El informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) establece que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento. Además, la víctima presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y hemorragias internas y externas.

La jueza resolvió reprogramar la continuidad del debate para el 13 de mayo próximo a las 8.30 horas.

El juicio comenzó el 15 de enero del 2026 en el Tribunal de Mayor Riesgo B. De acuerdo con la acusación del MP, el crimen habría sido planificado.

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio indicó durante sus alegatos iniciales que, luego del secuestro, la familia de Litzy recibió una llamada en la que exigían Q5 millones por su liberación.

El dictamen pericial del Inacif, al que tuvo acceso Prensa Libre, detalla que la víctima fue golpeada y presentaba señales de haber sido sujetada por la fuerza y abusada sexualmente.

El MP también afirmó ante el tribunal que, después de la muerte de Litzy Cordón, el cuerpo fue abandonado en un terreno baldío.

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