Debido a la ausencia del Ministerio Público (MP) en la audiencia de continuación de la etapa intermedia contra integrantes de la estructura Los Calavera, el juez Eddy de León, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo “C”, resolvió dictar lo conducente contra la fiscalía a cargo del proceso, al rechazar la excusa presentada.

Los Calavera son señalados del crimen de dos directivos de un hospital privado de la zona 10, supuestamente por el impago de extorsión.

El abogado Alejandro Arriaza, quien representa a los agraviados en el proceso —un hospital privado de la zona 10—, indicó que este viernes 27 de noviembre el juez certificó lo conducente contra la Fiscalía contra el Crimen Organizado por los delitos de incumplimiento de deberes y denegación de justicia.

Según se informó, la fiscalía presentó el jueves un memorial en el que justificaba su ausencia en la audiencia de este viernes, pero el juez rechazó la excusa. El juzgador también aplazó la diligencia para el 3 y 4 de diciembre.

Arriaza explicó que, al certificar lo conducente, se le indica a la supervisión del MP que investigue a los fiscales por no haberse presentado. Sin embargo, con base en el principio de igualdad procesal, pidió que no se emitiera esa resolución, pero el juez se negó y dictó lo conducente.

Añadió que el MP se excusó con el argumento de que sus fiscales tenían una audiencia en un juzgado de paz por conocimiento de hechos, motivo por el cual presentaron el memorial el jueves.

Los integrantes de la estructura denominada Los Calavera, detenidos por el asesinato del gerente general y de un médico de un hospital privado de la zona 10 capitalina, resguardaban Q218 mil en efectivo, que fueron incautados tras los allanamientos de viviendas por el doble crimen, confirmó el MP el 30 de julio de 2024.

El ente investigador ha informado que los dos profesionales fueron asesinados de la misma manera, aunque en fechas diferentes, por sicarios que se desplazaban en motocicletas y les dispararon.

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