Caso Los Calavera: Juez se aparta del proceso por el crimen de dos directivos de hospital privado

El juez Eduardo Orozco, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B, se excusó de seguir conociendo el caso contra integrantes de una estructura conocida como “Los Calavera”, sindicados del crimen de dos directivos de un hospital privado, en la zona 10.

La decisión del juzgador se basa en la recusación planteada en su contra el 14 de noviembre, durante la continuación de la etapa intermedia. El recurso fue presentado por el abogado Alejandro Arriaza, representante de la entidad agraviada.

Tras la excusa del juez, el expediente será remitido a la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo para continuar el trámite y designar una nueva judicatura.

Como consecuencia, el proceso, que ya había avanzado, deberá retomarse desde el inicio en el nuevo juzgado designado.

Detalles del caso

La estructura criminal conocida como “Los Calavera” es una agrupación señalada por la investigación del Ministerio Público (MP) como responsable de asesinar a dos directivos de un hospital privado en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala: el gerente general Francisco Alberto Galindo Chacón y el cardiólogo Mario Fernando Meza Batres.

Las investigaciones judiciales han vinculado al grupo con delitos que incluyen asesinato, asociación ilícita, extorsión y conspiración para cometer homicidio.

Durante las diligencias en torno al caso, autoridades capturaron a siete presuntos integrantes de la banda, entre ellos un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), y se incautaron dinero en efectivo, armamento y vehículos relacionados con las actividades delictivas de la estructura.

El proceso judicial ha tenido etapas reservadas (limitadas al público) por la reproducción de escuchas telefónicas que forman parte de la investigación, en las cuales se han presentado audios donde presuntos miembros del grupo presionaban y amenazaban con violencia a directivos del hospital para exigir pagos.

Además, parte de este proceso ha incluido sentencias por aceptación de cargos en delitos como asociación ilícita para algunos de los imputados, con penas conmutables y sanciones económicas como reparación digna.

En este contexto, el caso ha tenido recusaciones judiciales y cambios de juez, como la reciente excusa del juez Eduardo Orozco a raíz de alegatos de parcialidad, lo que implica que el expediente debe ser remitido a una sala de apelaciones para la continuación del trámite con una nueva judicatura.

